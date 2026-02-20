🔮 Oroscopo Branko – 20 febbraio 2026

di Redazione ZON

Le stelle del 20 febbraio 2026, secondo l’oroscopo di Branko, invitano a trovare il giusto equilibrio tra cuore e ragione. La Luna amplifica emozioni e intuizioni, mentre i pianeti spingono verso scelte più concrete, soprattutto in ambito lavorativo. È una giornata che può portare chiarimenti nei rapporti e nuove opportunità per chi è pronto a mettersi in gioco. Ecco cosa riservano le stelle ai dodici segni zodiacali. 🔮✨

♈ Ariete

Giornata dinamica. In amore serve più ascolto, nel lavoro puoi fare un passo avanti decisivo.

♉ Toro

Stelle favorevoli ai sentimenti. Possibili conferme professionali, ma attenzione alle spese.

♊ Gemelli

Qualche tensione da gestire. Meglio evitare discussioni inutili e concentrarsi sugli obiettivi concreti.

♋ Cancro

Intuito forte. Incontri interessanti per i single e novità lavorative in arrivo.

♌ Leone

Ritrovi entusiasmo. In amore chiarimenti necessari, nel lavoro si aprono nuove prospettive.

♍ Vergine

Giornata di riflessione. È il momento giusto per rimettere ordine nei progetti.

♎ Bilancia

Possibili decisioni importanti in amore. Sul lavoro serve pazienza e diplomazia.

♏ Scorpione

Passione in primo piano. Buone opportunità per chi cerca un cambiamento professionale.

♐ Sagittario

Voglia di novità. Attenzione a non agire d’impulso, valuta bene le proposte.

♑ Capricorno

Impegno e responsabilità portano risultati. In amore è necessario più dialogo.

♒ Acquario

Creatività e idee brillanti favoriscono il lavoro. Non trascurare i rapporti affettivi.

♓ Pesci

Sensibilità accentuata. Amore favorito e giornata positiva per chiarire situazioni rimaste in sospeso.