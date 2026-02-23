🔮 Oroscopo Branko – 23 febbraio 2026

di Redazione ZON

Le stelle del 23 febbraio 2026, secondo l’oroscopo di Branko, invitano a trovare un equilibrio tra cuore e ragione. La Luna amplifica intuizioni ed emozioni, mentre i pianeti spingono molti segni a fare chiarezza nei rapporti e a prendere decisioni più concrete sul lavoro. È una giornata che può portare conferme importanti, soprattutto a chi è pronto ad ascoltare i segnali del cielo senza lasciarsi guidare dall’impulsività. 🔮✨

♈ Ariete

Giornata energica ma intensa. In amore evita reazioni impulsive. Sul lavoro puoi ottenere una conferma se mantieni la calma.

♉ Toro

Stelle favorevoli ai sentimenti. È il momento giusto per rafforzare un legame. Attenzione solo alle spese superflue.

♊ Gemelli

Qualche tensione da gestire. Meglio chiarire subito eventuali malintesi, soprattutto in ambito familiare.

♋ Cancro

Intuito fortissimo. Giornata interessante per incontri e nuove conoscenze. Sul lavoro arrivano segnali positivi.

♌ Leone

Determinazione in crescita. In amore serve più dialogo, mentre in ambito professionale puoi metterti in luce.

♍ Vergine

Serve ordine e lucidità. Buon momento per riorganizzare progetti e pianificare le prossime mosse.

♎ Bilancia

Equilibrio da ritrovare. In amore è tempo di decisioni, sul lavoro meglio evitare scelte affrettate.

♏ Scorpione

Passione in primo piano. Giornata intensa nei sentimenti, attenzione però a non esagerare con le pretese.

♐ Sagittario

Voglia di cambiamento. Nuove opportunità in vista, ma valuta con attenzione ogni proposta.

♑ Capricorno

Impegno e responsabilità portano risultati concreti. In amore è necessario più ascolto.

♒ Acquario

Creatività e idee brillanti favoriscono il lavoro. Possibili novità interessanti entro sera.

♓ Pesci

Sensibilità accentuata. Amore favorito e giornata utile per chiarire situazioni rimaste in sospeso.