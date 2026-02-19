🔮 Oroscopo Paolo Fox – 19 febbraio 2026

di Redazione ZON

Le stelle di oggi, 19 febbraio 2026, invitano alla riflessione e alla chiarezza. La Luna porta maggiore sensibilità, mentre i pianeti spingono molti segni a prendere decisioni importanti in amore e nel lavoro. È una giornata che premia chi mantiene equilibrio e determinazione, senza lasciarsi travolgere dalle emozioni. paolo fox

♈ Ariete

Giornata dinamica. In amore serve più ascolto, mentre sul lavoro puoi fare un passo avanti importante. Energia in crescita.

♉ Toro

Stelle favorevoli ai sentimenti. Possibili conferme in ambito professionale, ma attenzione alle spese.

♊ Gemelli

Qualche tensione da gestire. Meglio evitare discussioni inutili e concentrarsi sugli obiettivi concreti.

♋ Cancro

Intuito forte e voglia di stabilità. Incontri interessanti per i single, novità lavorative in arrivo.

♌ Leone

Ritrovi entusiasmo. In amore chiarimenti necessari, nel lavoro si aprono nuove prospettive.

♍ Vergine

Giornata di riflessione. È il momento giusto per rimettere ordine nei progetti e nei rapporti.

♎ Bilancia

Possibili decisioni importanti in amore. Sul lavoro serve pazienza, ma le stelle sono dalla tua parte.

♏ Scorpione

Passione in primo piano. Buone opportunità per chi cerca un cambiamento professionale.

♐ Sagittario

Voglia di novità. Attenzione a non agire d’impulso, valuta con calma ogni proposta.

♑ Capricorno

Impegno e responsabilità portano risultati. In amore è necessario più dialogo.

♒ Acquario

Creatività e idee brillanti favoriscono il lavoro. Non trascurare però i sentimenti.

♓ Pesci

Sensibilità accentuata. Amore favorito, giornata positiva per chiarire situazioni rimaste in sospeso.