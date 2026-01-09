9 Gennaio 2026 - 11:47
Salerno, case popolari insufficienti: graduatoria scorre ma diverse famiglie restano senza alloggio
Al 31 dicembre 2025 assegnati 45 alloggi. Per circa 25 nuclei, dopo le verifiche, manca una soluzione adeguata per carenza di abitazioni ERP e di misure alternative.
L’emergenza abitativa resta critica a Salerno: la graduatoria per le case popolari procede, ma l’offerta di alloggi non copre la richiesta. I dati aggiornati al 31 dicembre 2025 indicano 45 assegnazioni, mentre per circa 25 famiglie non è stato possibile concludere l’iter per assenza di abitazioni idonee.
Nel complesso sono state lavorate 86 domande: 18 escluse, 1 ancora in istruttoria, 22 con punteggio ricalcolato e 46 confermate. La carenza di alloggi ERP, insieme alla mancanza di sostegni all’affitto, continua a lasciare scoperti diversi nuclei aventi diritto.