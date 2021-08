Alessandro Cattelan come Mr. Bean per il promo di “Da Grande”

Alessandro Cattelan da XFactor arriva su Rai 1 con “Da Grande” e punta sulla simpatia: nel promo atterra come Mr. Bean

Alessandro Cattelan arriva su Rai 1 con “Da Grande” e punta sulla simpatia: nel promo infatti atterra come Mr. Bean. Dopo aver annunciato la fine del suo percorso a X Factor è apparso chiaro a tutti che in serbo per lui ci fossero molte novità. In tanti avevano anche scommesso su di lui per la conduzione della prossima edizione di Sanremo (per cui però poche ore fa è stato riconfermato Amadeus per la sua terza edizione). Nonostante ciò, da settembre sarà sempre mamma Rai ad accoglierlo e in prima serata su Rai 1 inizierà la sua avventura con “Da Grande”.

Programma che già in partenza si presenta in maniera ambiziosa e che potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per il giovane conduttore piemontese. Alessandro Cattelan condurrà “Da Grande” per due puntate, durante le quali però sarà anche intrattenitore e performer. Si darà vita ad un programma dove conviveranno canto, ballo, divertimento, approfondimenti e in cui non mancheranno monologhi, performance e interazioni con gli ospiti, che si alterneranno sul palco anche per parlare di eventi strettamente legati all’attualità.

Alessandro Cattelan ha comunque garantito che l’atmosfera sarà per lo più “giocosa” e tale promessa è stata mantenuta anche dal promo rilasciato poco fa. Nei 30 secondi divulgati, infatti, Cattelan viene catapultato all’interno di un cerchio di luce su uno sfondo completamente nero. Un’immagine dichiaratamente ispirata a Mr. Bean, la serie molto celebre con protagonista Rowan Atkinson che rappresenta un vero e proprio atterraggio, come dice la voce del promo, nella “terra sconosciuta” di Rai1.