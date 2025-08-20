Altavilla Silentina, “Intra Moenia – Sapori d’Estate”: dal 22 al 24 agosto

di Redazione ZON

Con L’Extra Moenia Festival: cultura, musica e un messaggio di rinascita per il futuro dei borghi

Arriva “Intra Moenia – Sapori d’Estate” con l’Extra Moenia Festival: cultura, musica e un messaggio di rinascita per il futuro dei borghi.

Dal 22 al 24 agosto 2025, il borgo medievale di Altavilla Silentina torna a essere il cuore pulsante del territorio con la prima edizione di Intra Moenia – Sapori d’Estate, un evento patrocinato dal Comune di Altavilla Silentina e dalla Provincia di Salerno, che fonde tradizione, arte, musica e gastronomia per dare vita a una tre giorni autentica e coinvolgente.

La manifestazione, promossa dalle associazioni Altavilla Viva, Libera Caccia – Sezione Altavilla Silentina e Forum dei Giovani, si articola in due anime: Intra Moenia, il percorso enogastronomico tra le antiche mura del centro storico, con stand di prodotti tipici, spettacoli medievali, falconieri, artisti di strada, mostre e visite guidate; ed Extra Moenia Festival, la rassegna musicale in Piazza Umberto I, che ospiterà ogni sera concerti di artisti rappresentativi della musica reggae, urbana e contemporanea, con nomi come Barracca Republic, Tartaglianeuro e Morfuco & Tonico 70.

L’inaugurazione ufficiale si terrà il 22 agosto alle ore 19:00 con l’apertura tradizionale dell’antica Porta di Suso, con un corteo medievale che partirà dal Castello in piazza Umberto I, alla presenza del Sindaco e delle istituzioni provinciali e regionali, in un momento simbolico e identitario per l’intera comunità.

Un evento con un messaggio forte: i borghi non sono finiti.

Oltre alla sua anima festosa, quest’anno l’evento si fa portavoce di un messaggio chiaro: le aree interne non sono un capitolo chiuso ma una risorsa per il futuro. In un contesto nazionale che spesso descrive lo spopolamento come un processo irreversibile, Intra Moenia lancia una visione diversa: nei borghi si può vivere, lavorare, restare. Di questa tematica si discuterà all’interno del convegno “Il futuro non abita solo in città. Il destino delle aree interne” che si terrà venerdì 22 agosto, dalle ore 18:00 in Piazza Umberto I e vedrà protagonisti importanti esponenti politici del panorama provinciale e regionale. Un importante momento di confronto pubblico su una tematica di estrema attualità: il futuro delle aree interne e dei piccoli borghi d’Italia. L’incontro nasce dall’esigenza di comunicare in una cornice istituzionale il messaggio che l’evento Intra Moenia si propone di trasmettere: i piccoli borghi sono il futuro di questo Paese.

A ribadire il con concetto Alex Serratore (Forum dei Giovani di Altavilla Silentina): “Questa festa è anche un messaggio: nei borghi si può ancora vivere, lavorare, restare. In un contesto in cui anche il Governo parla di spopolamento come destino irreversibile, noi diciamo il contrario. I giovani ci sono e vogliono essere protagonisti di un cambiamento che parte proprio dai piccoli paesi come il nostro.”

Continuano Piero Lettieri (Altavilla Viva) e Ettore Camera (Libera Caccia – Altavilla Silentina):

“Intra Moenia è ormai un appuntamento consolidato. Da anni lavoriamo insieme per la crescita di questo evento e del territorio stesso, vista la passione che ci lega al nostro paese. Quest’anno abbiamo deciso di raddoppiare l’appuntamento, proponendo anche un’inedita edizione estiva. È una festa, sì, ma soprattutto un momento di comunità, di identità e di riscoperta delle nostre radici. Ogni edizione è un’occasione per valorizzare Altavilla come merita.”

Durante i tre giorni si parlerà anche di questo, con attività, riflessioni pubbliche, momenti simbolici e la partecipazione attiva dei giovani.

Un’iniziativa che accende i riflettori non solo sulle tradizioni, ma su un futuro possibile, concreto e sostenibile.