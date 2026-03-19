Amalfi, successo per gli screening mammografici gratuiti: 50 donne coinvolte

di Marisa Fava

Grande partecipazione per la giornata di screening mammografici gratuiti promossa dal Comune, che ha registrato il tutto esaurito con cinquanta donne over 35 sottoposte a esame.

L’iniziativa, dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla salute pubblica, si inserisce nel più ampio “Progetto Screening Senologico”, realizzato in collaborazione con l’associazione PAM Italia e sostenuto da un investimento comunale di 6.500 euro.

Prevenzione e attenzione al territorio

La giornata ha confermato il forte interesse della cittadinanza verso i programmi di prevenzione, con una risposta particolarmente positiva anche per questa seconda edizione dell’iniziativa.

Il progetto rientra in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale, che da anni promuove campagne di screening gratuite, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai controlli anche alle fasce più fragili della popolazione.

Una progettualità strutturata

Non si tratta di un’iniziativa isolata, ma di una pianificazione pluriennale che prevede appuntamenti costanti durante l’anno, grazie a protocolli d’intesa con realtà impegnate nella prevenzione oncologica a livello nazionale.

Un modello organizzativo che nel tempo si è consolidato come una vera e propria best practice sul territorio, capace di unire prevenzione sanitaria e politiche di welfare.

L’importanza della diagnosi precoce

Lo screening del tessuto mammario rappresenta uno strumento fondamentale per individuare eventuali patologie in fase iniziale, consentendo interventi tempestivi e aumentando significativamente le possibilità di cura.

Secondo i dati riportati dall’AIRC, il tumore al seno è la neoplasia più frequente nelle donne in Italia, con circa 55.900 nuovi casi ogni anno. Tuttavia, grazie alla diagnosi precoce e ai progressi della ricerca, la mortalità è in costante diminuzione.