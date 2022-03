Amici 21: daytime del 29 Marzo 2022

Altro guanto di sfida per Serena e Carola per la terza puntata del serale di Amici 21: “Si sfideranno Serena e Carola, con Nunzio da una parte e Michele dall’altra. Nunzio saprà maneggiare la coppia ma potrebbe trovarsi in difficoltà a sollevare Serena mettendo a rischio lei e sé stesso. Punto a portare i ragazzi in cui credo, non si fa altro che parlare di equità ma solo quando fa comodo. Ricordo che rifiutare i guanti di sfida è sintomo di debolezza“, ha scritto la maestra Alessandra Celentano.

Secondo guanto di sfida per Serena, voluto sempre dalla Celentano: “Sarà un guanto diverso dal solito. Quando lavorerai come ballerina dovrai affrontare di tutto. Ballerete con una scarpa da punta da una parte e dall’altra una da ginnastica. La buona riuscita sta nella qualità dell’esecuzione. Vincerà chi piacerà di più alla giura, ma sono sicura che in modo diverso sarà una crescita sia per te che per Carola“. “Non è per niente giusta“, ha detto Serena dopo aver visto il video. La ballerina ha un momento di sconforto e si confida con Maria De Filippi, definendo le sfide volute da Alessandra Celentano una ‘cattiveria‘. “Piango perché sono arrabbiata. Non ce la faccio più. Basta dire che non ho il bel fisico“.

Nella casetta di Amici 21, Serena e Carola si confrontano sui guanti di sfida ricevuti. A Serena arrivano le punte per preparare il balletto.