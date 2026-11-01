Amici 26, la quarta puntata del 1 novembre 2026: giudici, ospite e cosa si sa

di Redazione ZON

In sintesi. La quarta puntata di Amici 26 va in onda domenica 1 novembre 2026 alle 14 su Canale 5, in differita e condotta da Maria De Filippi. Gabry Ponte giudica il canto, Giuseppe Giofrè il ballo e la cantautrice Giordana Angi è l’ospite musicale. I nomi degli allievi in sfida e delle maglie a rischio non sono ancora noti.

I punti chiave La quarta puntata di Amici 26 va in onda domenica 1 novembre 2026 alle 14 su Canale 5, condotta da Maria De Filippi.

Nella quarta puntata di Amici 26 i giudici esterni sono 2: Gabry Ponte per il canto e Giuseppe Giofrè per il ballo.

La cantautrice Giordana Angi è l’ospite musicale della quarta puntata di Amici 26.

La quarta puntata di Amici 26 è stata registrata in precedenza e non è trasmessa in diretta.

I nomi degli allievi in sfida, le maglie a rischio e i verdetti della quarta puntata di Amici 26 non sono ancora stati diffusi.

Attenzione: spoiler. La quarta puntata di Amici 26 va in onda domenica 1 novembre 2026 alle 14 su Canale 5. Conduce Maria De Filippi. L’ospite musicale è la cantautrice Giordana Angi.

Chi giudica gli allievi nella quarta puntata di Amici 26

Nella quarta puntata di Amici 26 i giudici esterni sono due. Gabry Ponte valuta le esibizioni di canto. Giuseppe Giofrè valuta quelle di ballo.

Giordana Angi è l’ospite musicale della quarta puntata di Amici 26, in onda il 1 novembre 2026 su Canale 5. Non è stato reso noto se la cantautrice si esibirà da sola o insieme agli allievi della scuola.

Ruolo Nome Conduzione Maria De Filippi Giudice del canto Gabry Ponte Giudice del ballo Giuseppe Giofrè Ospite musicale Giordana Angi

La puntata del 1 novembre è registrata, non in diretta

La quarta puntata di Amici 26 non è una diretta. Il programma di Maria De Filippi è stato registrato in precedenza e va in onda in differita domenica 1 novembre 2026, dalle 14, su Canale 5.

Il pomeriggio di Amici 26 alterna le esibizioni di canto e di ballo, le sfide tra gli allievi e i verdetti finali. È la formula che la scuola di Canale 5 segue a ogni appuntamento domenicale.

Sfide e maglie a rischio: cosa ancora non si sa

Per la quarta puntata di Amici 26 non sono stati diffusi i nomi degli allievi coinvolti nelle sfide. Non è noto nemmeno chi rischia la maglia, né l’esito dei verdetti decisi in studio durante la registrazione.

Il materiale disponibile non contiene anticipazioni sulle singole esibizioni né sulla classifica di puntata. Chi vuole conoscere i verdetti della quarta puntata di Amici 26 deve quindi seguire la messa in onda del 1 novembre 2026 su Canale 5.

Cosa succede dopo la quarta puntata di Amici 26

Dopo la messa in onda della quarta puntata di Amici 26 arrivano i voti ai cantanti. Le pagelle sulle esibizioni di canto sono firmate dal vocal coach Luca Jurman e vengono pubblicate nella serata del 1 novembre 2026.

ZON.it aggiornerà il pezzo con esibizioni, sfide e verdetti quando la quarta puntata di Amici 26 sarà andata in onda e i risultati saranno disponibili.

Domande frequenti A che ora va in onda Amici 26 il 1 novembre 2026? La quarta puntata di Amici 26 va in onda domenica 1 novembre 2026 alle 14 su Canale 5. Il programma è condotto da Maria De Filippi. Chi sono i giudici della quarta puntata di Amici 26? Nella quarta puntata di Amici 26, in onda il 1 novembre 2026, i giudici esterni sono 2. Gabry Ponte valuta le esibizioni di canto e Giuseppe Giofrè valuta le esibizioni di ballo. Chi è l’ospite di Amici 26 il 1 novembre 2026? L’ospite musicale della quarta puntata di Amici 26, in onda il 1 novembre 2026 su Canale 5, è la cantautrice Giordana Angi. Non è stato reso noto se Giordana Angi si esibirà da sola o insieme agli allievi della scuola. La puntata di Amici 26 del 1 novembre 2026 è in diretta? No, la quarta puntata di Amici 26 non è in diretta. Il programma di Maria De Filippi è stato registrato in precedenza e va in onda in differita domenica 1 novembre 2026 alle 14 su Canale 5. Chi rischia la maglia nella quarta puntata di Amici 26? I nomi degli allievi che rischiano la maglia nella quarta puntata di Amici 26 non sono stati diffusi. Non sono noti nemmeno gli allievi coinvolti nelle sfide né i verdetti decisi in studio durante la registrazione.