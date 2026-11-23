di Redazione ZON

In sintesi. Lupin Parte 4 è disponibile su Netflix dal 23 ottobre 2026, con tutti gli otto episodi pubblicati insieme in Italia e negli Stati Uniti. La serie francese di Gaumont e Carrousel Studios vede Omar Sy tornare nei panni di Assane Diop, che deve smascherare chi lo imita per dimostrarsi innocente.

I punti chiave Andrea Bocelli canta il 22 novembre 2026 alle 17:48, ora italiana, sul campo centrale dell’Inalpi Arena di Torino.

L’esibizione di Andrea Bocelli va in onda su Italia1 e Sky Sport.

Andrea Bocelli propone tre momenti: l’inno italiano, «Con te partirò» e «L’inno alla gioia».

La finale delle Atp Finals 2026 è tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev.

Nelle cronache in diretta della finale, Carlos Alcaraz ha vinto il primo set 6-2 in 50 minuti.

Andrea Bocelli canta il 22 novembre 2026 alle 17:48, ora italiana, sul campo centrale dell’Inalpi Arena di Torino, nel pre final show delle Atp Finals. L’esibizione va in onda su Italia1 e Sky Sport.

Cosa canta Andrea Bocelli sul centrale di Torino

Il programma di Bocelli prevede tre momenti. Il primo è una versione dell’inno italiano, descritta come toccante.

Gli altri due sono i brani che hanno reso celebre la voce del tenore in tutto il mondo: «Con te partirò» e «L’inno alla gioia».

Bocelli è l’ultimo protagonista del programma di intrattenimento che ha accompagnato il torneo, e il suo show si tiene prima dell’incontro che assegna il titolo.

La finale è tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev

A contendersi il titolo delle Atp Finals 2026 sono lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev.

Nelle cronache in diretta della finale, Alcaraz ha vinto il primo set 6-2 in 50 minuti. Lo spagnolo ha strappato il servizio a Zverev tre volte consecutive a metà parziale.

Zverev, che prima di quel set non aveva mai perso la battuta, l’ha ceduta tre volte in un solo set. Nel secondo set il tedesco ha tenuto il primo turno di servizio a 15.

Alcaraz ha chiuso il primo parziale con il 53% di prime palle in campo, una percentuale bassa che non gli ha impedito di dominare lo scambio in risposta.

Gli artisti che hanno animato le Atp Finals prima di Bocelli

Il torneo si è aperto con il grand opening show di Achille Lauro. Prima di lui era intervenuto a sorpresa l’attore Beppe Fiorello, accompagnato dal coro dei Piccoli Cantori di Torino.

Dopo Lauro, i music break sono stati affidati a sette artisti: Baby K, Fiorella Mannoia, Francesco Renga, Levante, Nek, Noemi e Zero Assoluto.

Una novità di quest’anno sono i comedy break, con sei protagonisti: Barbara Foria, Pintus, Enrico Brignano, Beatrice Arnera, Filippo Caccamo e Paolo Ruffini.

Domande frequenti A che ora canta Andrea Bocelli alle Atp Finals? Andrea Bocelli canta il 22 novembre 2026 alle 17:48, ora italiana. L’esibizione si tiene sul campo centrale dell’Inalpi Arena di Torino, nel pre final show delle Atp Finals. Dove vedere Bocelli alle Atp Finals in tv? L’esibizione di Andrea Bocelli alle Atp Finals va in onda su Italia1 e Sky Sport. Si tiene il 22 novembre 2026 alle 17:48, ora italiana. Cosa canta Andrea Bocelli alle Atp Finals di Torino? Andrea Bocelli esegue tre momenti: una versione dell’inno italiano, «Con te partirò» e «L’inno alla gioia». Lo show si tiene sul campo centrale dell’Inalpi Arena, prima dell’incontro che assegna il titolo. Chi gioca la finale delle Atp Finals 2026? La finale delle Atp Finals 2026 è tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev. Nelle cronache in diretta, Alcaraz ha vinto il primo set 6-2 in 50 minuti. Chi ha aperto le Atp Finals 2026 a Torino? Le Atp Finals 2026 si sono aperte con il grand opening show di Achille Lauro. Prima di lui era intervenuto a sorpresa l’attore Beppe Fiorello, accompagnato dal coro dei Piccoli Cantori di Torino.