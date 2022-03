Anticipazione Amici 2021, sfide ed eliminati al serale. La diretta

Anticipazioni Amici 2021. E’ in corso la registrazione del serale di Amici 2021 che andrà in onda Sabato in prima serata su Canale 5.

Ecco quello che siamo in grado di anticiparvi. Partiamo dai guanti di sfida: il sesto lanciato vedrà contrapposti Dario e Michele. Il settimo e ultimo guanto di sfida vedrà invece impegnati Luigi vs Crytical.

Il primo guanto di sfida è stato lanciato dalla Peparini, mentre il secondo da Rudy Zerbi.

Dario e Michele dovranno dimostrare di essere versatili, con un medlay di tre stili diversi (Tacchi, Modern e Hip hop) mentre per Luigi e Crytical la versalità dovrà essere dimostrata con delle Ballad Moderne.

Sembrerebbe che Lda si sia presentato sul palco vestito da papera e la cosa ha fatto schizzare i commenti sui social.

Calma assente dal serale. Questa è la notizia che è trapelata. Naturalmente è ancora tutto da confermare. Sembrerebbe che il cantante abbia avuto un problema alle corde vocali.

Nel frattempo Gio Montana e Alice eliminati al primo serale, hanno registrato la loro intervista a Verissimo che andrà in onda sabato.

Nelle Anticipazioni Amici di ieri vi abbiamo anche raccontato della difficile posizione di Alex. Aveva fatto discutere la sua assenza dal promo del serale. In molti si sono chiesti se gli ultimi provvedimenti disciplinari avevano o meno compromesso la sua posizione all’interno del programma.

Questo lo capiremo nelle prossime ore. La registrazione in corso dovrebbe cominciare intorno alle 18 e terminare intorno alle 22.

Arrivano news sugli ospiti che dovrebbero essere Irama e Matteo Romano.

Le notizie sono in aggiornamento quindi restate incollati e aggiornati su Zon.it