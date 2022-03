Anticipazioni Amici 2021, favoriti dei giudici e secondo eliminato

Anticipazioni Amici 2021. Nella giornata di ieri è andata in onda la registrazione del primo serale di Amici 2021. Siamo stati in grado di darvi in diretta alcune anticipazioni.

La prima eliminazione è stata quella di Alice, mentre nelle varie manche per i cantanti si sono messi ben i mostra Luigi e Lda continuamente chiamati in causa nelle varie sfide da Rudy Zerbi, mentre nella sfida tra Carola e Serena ha vinto quest’ultima poiché la sua prova è risultata più convincente. La cosa ha fatto arrabbiare non poco la Celentano.

In molti oramai vedono in ballottaggio per la seconda eliminazione Gio Montana e Christian. Ma sembrerebbe proprio Gio Montana ad essere il secondo eliminato.

Su Twitter impazzano altri spoiler come quello dei presunti favoriti tra i giudici di Amici che si sarebbero man mano delineando e sono: Serena, Michele, Carola, Luigi, Sissi, John e Lda.

Non ci resta che aspettare la puntata in prima serata su Canale 5.