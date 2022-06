Anticipazioni Amici 2022, arriva una conferma tra i coach

Anticipazioni Amici 2022, arrivano primissime indiscrezioni su quella che sarà la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi Amici 2022.

Ad essere confermata tra i coach Lorella Cuccarini che, tornerà quasi sicuramente nella categoria canto. A confermarlo la stessa Cuccarini attraverso una sua intervista a Leggo.

Non soltanto Tv con la sua cara amica Maria De Filippi, ma anche teatro. Infatti la famosa showgirl si ributta sul musical interpretando Madre Gothel in Rapunzel.

Nessuna paura per i fan. I suoi impegni teatrali non avranno conseguenze nella partecipazioni alla nuova edizione di Amici 2022. Questo tuffo teatrale è servito alla Cuccarini per risentire gli stimoli del contatto con il pubblico dopo il periodo difficile del Covid. Il tutto naturalmente concordato con la produzione del programma.