Anticipazioni Amici 2022: ecco cosa succede nella seconda puntata

Anticipazioni Amici 2022, dopo il successo della prima puntata dell’ormai famoso talent show di Maria De Filippi, stasera si registra la seconda puntata del serale in onda su Canale 5.

Tra le anticipazioni che possiamo fornirvi: nella seconda puntata non ci sarà nessuna eliminazione. A Ramon, però, è stata sospesa la maglia. Alla base di questa decisione della Celantano l’esposizione di alcune foto che non rispettano il decoro del programma.

Classifica CANTO, i giudici sono : Vanoni e Gentile (RTL).

Classifica BALLO, il giudice è Giuseppe Giofrè.

Ospiti della puntata: Annalisa e Ornella Vanoni.

Prima gara tra inediti con soli 3 ragazzi giudicato dalla Gentile. I 3 ragazzi sono stati scelti dai ragazzi stessi tramite votazione anonima su bigliettino. Scelti Aaron, Ndg e Tommy dali e ha vinto Aaron che avrà il suo inedito prodotto.

Anticipazioni Amici 2022: La gara del Canto

La classifica del Canto vede: 1 Cricca e Federica con 9.2, Niveo 8.5, 3 Piccolo g 8, 4 Wax e Andre con 7.

Gara ballo tra solo 3 sull’improvvisazione. Le improvvisazioni erano con oggetti misteriosi messi in 3 scatole. Le sceglievano al buio. Megan ha scelto la 2 e c’era un telefono, Ludovica la 3 e c’era una cornice mentre Samuel aveva un mazzo di fiori. Stessa procedura per scegliere i ragazzi. Vengono scelti Ludovica, Megan e Samuel. Vince Ludovica che si esibirà il 22 ottobre al Palalottomatica al Concerto di Mengoni.

Anticipazioni Amici 2022: La gara del Ball

Classifica Ballo

1 samu 9.2

2 Gianmarco 8

3 mattia 7.5

4 Maddalena 6.2

5 Rita 6

Rita rischio eliminazione ma non è stata fatta in studio.

Prima delle gare ballo Asia ha svolto un compito dato in settimana dalla Celentano. Discussione con Todaro perché secondo la Celentano Asia non doveva entrare.

Discussione Arisa e Rudy per Wax, durante la canzone si è messo ad urlare.

Gara Cover: Piccolo G ha cantato “A muso duro”. Cricca: “Tu sei l’unica donna per me” dove ha riscritto un pezzetto. Niveo: “svegliarsi la mattina” Wax e Andre in inglese. Federica un pezzo in Italiano, la Vanoni le ha detto di scandire bene le parole.

Andre quando si è esibito per l’eliminazione ha fatto Demons come cover e il compito di Rudy era la canzone di De Gregori sempre e per sempre.

Mattia ha ballato con Francesca “Tocca un passo a due”.

Anticipazioni Amici 2022: Le scelte dei Prof

Federica ha scelto Arisa, Maddy ha scelto Raimondo Aron ha scelto Rudy Niveo ha scelto Lorella