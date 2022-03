Anticipazioni Amici: la prima eliminata ufficiale

Proprio in questo momento è in corso la registrazione della prima puntata di Amici che vedremo in onda, fra 48 ore, su Canale 5. Scopriamo, insieme, le Anticipazioni di Amici.

Anticipazioni Amici: chi saranno gli ospiti della serata?

La talentuosissima cantante Elisa Toffoli e il noto attore Nino Frassica saranno gli ospiti ufficiali della prima puntata del serale di Amici.

La prima eliminata ufficiale è Alice.

A forte rischio eliminazione Gio Montana che, nonostante la seconda chance regalatagli da Rudy Zerbi, è entrato in ballottaggio con Christian. Uno di loro due va a casa.

La prima manche della prima gara tra Albe e Luigi la vince Luigi.

John Erick contro Calma in duetto con Lda nella prima manche della seconda prova viene vinta da John.

Guanto di sfida Crytical contro Luigi viene considerato equo.

Le news sono in aggiornamento.