Anticipazioni Amici serale sesta puntata, sfide ed eliminati. La diretta

Anticipazioni Amici serale. E’ arrivato il momento di raccontarvi la sesta puntata del serale di Amici 2021 che andrà in onda sabato 23 Aprile in prima serata su Canale 5.

La registrazione della puntata avverrà stasera. Come sempre cercheremo di fornirvi tutte le anticipazioni.

Più si va avanti e più si arriva alla finalissima con le idee chiare su chi possa vincere il talent show di Maria De Filippi. Anche questa sesta puntata ci riserverà diversi guanti di sfida, ballottaggi e nelle diverse manche capiremo chi seguirà Carola nell’eliminazione.

Come sono messe le tre squadre di Amici 2021? La Pettinelli – Peparini ha perso Alice, De Frate, Crytical e John Erick de La Cruz rimanendo con i soli Albe e Dario Schirone. La squadra Zerbi – Celentano nel percorso ha perso Gio Montana, Calma, Leonardo e l’ultima uscita Carola. I sopravvissuti in gara sono i soli Lda, Michele Esposito e Luigi Stangis. A chiudere la squadra Todaro – Cuccarini che con l’uscita di Christian e Aisha rimangono in gara con Alex, Sissi, Serena e Nunzio.

Quest’ultimo, già vittorioso con due ballottaggi, sembrerebbe essere a forte rischio eliminazione. Vedremo nella diretta di oggi come andrà.

Anticipazioni Amici serale: la diretta

Ballottaggio finale tra Nunzio e Lda.

Dario viene salvato nel ballottaggio tra Nunzio e Lda.

La prima manche vede contrapposti Cuccarini Todaro contro Zerbi Celentano.

Ida contro Alex a vincere è Alex.

Michele contro Nunzio vince Michele. Il guanto di sfida Sissi – Alex contro Lda – Luigi a vincere sono Sissi e Alex.

La seconda manche vede Luigi contro Alex a vincere è Luigi. Michele contro Serena e Nunzio vince Michele.

La terza manche vede la squadra Zerbi – Celentano contro Peparini – Pettinelli.

Il guanto di sfida Michele contro Dario è vinto da Michele. Albe e Dario vincono contro Michele. Luigi contro Dario a vincere è Luigi.

Sissi vince la prova Tim.

Al ballottaggio finale Lda canta ”Il Cielo è sempre più Blu” mentre Nunzio balla ”Bella Ciao”.

Guanto di sfida Alex/Sissi contro Luigi/Lda su una canzone di Elisa ‘se piovesse il tuo nome’.

Nella terza manche Dario e Albe hanno fatto il gatto e la volpe contro Michele.