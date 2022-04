Anticipazioni Amici serale, sfide ed eliminati della quarta puntata

Anticipazioni Amici serale. Ci siamo oggi si registra la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Ci si prepara per tornare in studio per registrare la puntata che, ricordiamo, il sabato sera non è registrata.

Al momento tutto sembra confermato, con l’impeccabile Maria De Filippi alla conduzione coadiuvata dalla giuria composta da Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto su Canale 5. Unico dubbio? La presenza di Stash in quanto ancora alla prese con il Covid beccato la scorsa settimana.

Le manche previste per il serale di Amici 2021 dovrebbero essere sempre tre. In questa puntata, a meno di clamorose decisioni, dovrebbero essere confermate le due eliminazioni. La prima in diretta alla ve la daremo come sempre in concomitanza della fine della prima manche.

Chi è rimasto in gioco? Per la squadra Pettinelli/Peparini dopo aver perso Alice de Frate e John Erick De La Cruz sono rimasti con Albe, Dario Schirone e Crytical. I Todaro/Cuccarini hanno perso Christian mentre Zerbi/Celentano Gio Montana, Calma e Leonardo. Chi rischia questa settimana? Scopriamolo insieme nella diretta sulle anticipazioni che vi forniremo in questo articolo.

Anticipazioni Amici Serale: la diretta

Partiamo dall’ospite che dovrebbe essere Katia Ricciarelli.