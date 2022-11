Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 16 novembre

Wyatt sorprende la madre in ufficio con Carter e le ricorda che dovrebbe sentirsi grata per l’amore che Eric le ha dimostrato, perdonandola. Stefy e Finn, riconciliati dopo la partenza di Sheila, spiegano a Paris che non è il caso di abbassare la guardia nei confronti della madre biologica di Finn. Ridge e Brooke, intanto, vanno a casa di Eric per ripetergli ancora una volta che è stata una pessima idea non divorziare da Queen.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione