di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 18 Luglio 2025

Ridge va a trovare Eric in ospedale, ma non lo trova nella sua camera e viene a sapere da Finn che lo stanno sottoponendo a degli esami. Coglie l’occasione per ringraziarlo di aver salvato suo padre, ma gli espone anche tutti i suoi dubbi. Confessa a Finn di aver sperato in un maggiore miglioramento dopo l’intervento e si chiede se tornerà mai l’uomo che era un tempo. Finn lo spera, ma non può saperlo con certezza. Lo invita a riconoscere che è ancora in vita e questo per ora è di buon auspicio. Ma Ridge continua a chiedersi se ha fatto bene a non seguire il volere del padre ad essere lasciato andare, quando ha deciso di dare a lui la procura sanitaria, non sapendo però ancora della possibilità trovata da Finn di un intervento che presupponeva per lui una speranza, ma anche nuove sofferenze.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione