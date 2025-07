di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 30 Giugno 2025

R.J., ricordando la serata di addio organizzata dal nonno, racconta che stava molto bene ed era felice, ma poi, mentre stava parlando con il figlio, è svenuto perdendo conoscenza. In ospedale Ridge, con grande dolore, ribadisce la decisione di rispettare le volontà di Eric, essendo questa la scelta migliore per lui e invita Finn a staccarlo dal respiratore. Dice a Steffy di pensare alla bella serata trascorsa dal nonno, festeggiato e celebrato dai suoi figli e dai nipoti. Mentre Finn, dietro istruzioni di Ridge, si appresta a staccarlo dal respiratore, Eric cerca di aprire gli occhi. A questo punto Donna, Steffy e Brooke implorano Ridge di cambiare idea e Ridge acconsente all’intervento. Finn si avvia subito a prepararsi per l’operazione. Intanto R.J. è alla Forrester in attesa di notizie dall’ospedale. Luna e Poppy gli tengono compagnia. Poppy lo esorta a raccontarle qualcosa del nonno.

