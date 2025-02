di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 4 febbraio 2025

Finn ammette con R.J. di aver sbagliato ad abbracciare Sheila in tribunale, ma è convinto di poter proteggere la sua famiglia. Esprime anche il timore che Liam voglia approfittare della situazione per riconquistare Steffy. Intanto, Wyatt incoraggia Liam a sfruttare la crisi tra Steffy e Finn per riavvicinarsi a lei, sottolineando che non ha mai smesso di amarla. Steffy, tornata a casa di Eric dopo una giornata di lavoro, si confida al telefono con Thomas, esprimendo la sua amarezza per la situazione nonostante si senta protetta nella residenza del nonno.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione