Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 7 dicembre

Brooke rimane incredula e sconvolta dalle dichiarazioni di Quinn e quindi ne parla con Katie che le conferma che Quinn dice la verità. La stessa verità che Ridge, invece, apprende direttamente dal padre. Infatti, è stato proprio Eric a spingere la moglie ad andare a letto con Carter. E anche se ora i due hanno saputo come stanno veramente le cose, non vogliono e non possono accettarlo, tanto che Ridge cerca di convincere Eric a lasciare Quinn.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione