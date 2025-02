di Redazione ZON

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 7 febbraio 2025

Brooke ricorda a Hope ciò che rischia di perdere a causa della sua vicinanza a Thomas: una famiglia serena e piena d’amore. La invita a riflettere e a tornare sui propri passi. Alla Forrester, R.J., Eric e Ridge incoraggiano Liam a superare la crisi con Hope, ma Liam insiste nel dire di non riuscire a perdonarla per essersi avvicinata a Thomas. Più tardi, R.J. tenta nuovamente di far ragionare sia Liam che Hope, esortandoli a chiarirsi per il bene della loro famiglia. I due, osservando le loro figlie giocare insieme, non possono fare a meno di commuoversi, consapevoli dell’impatto che la loro separazione potrebbe avere sulle bambine.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione