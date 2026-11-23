di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata de La Promessa di domenica 22 novembre 2026, in onda alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity, Martina resta scossa dal bacio ricevuto, Manuel chiede ad Alonso di sollevare Curro dall’incarico di valletto e il comandante Sebastián Rivero avvia l’ispezione nell’hangar.

I punti chiave La puntata de La Promessa di domenica 22 novembre 2026 va in onda alle 19.45 su Rete 4.

Gli episodi de La Promessa sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Martina resta scossa dal bacio ricevuto e reagisce in modo freddo al mazzo di fiori che Jacobo le fa trovare al risveglio.

Manuel chiede ad Alonso di sollevare Curro dall’incarico di valletto.

Il comandante Sebastián Rivero avvia l’ispezione nell’hangar e Lorenzo lo invita a cena insieme alla famiglia De Luján.

Attenzione: spoiler. Nella puntata de La Promessa di domenica 22 novembre 2026, su Rete 4 alle 19.45, Martina è ancora scossa dal bacio ricevuto e Manuel pressa Alonso perché aiuti Curro.

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.45. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Martina è ancora turbata dal bacio e gela Jacobo

Martina confida a Margarita di essere molto preoccupata per la situazione di Angela. La giovane resta scossa dal bacio ricevuto e dai sentimenti che prova per l’uomo che l’ha baciata.

Jacobo prova a farle una sorpresa e le fa trovare un mazzo di fiori al risveglio. Martina reagisce in modo piuttosto freddo.

Petra rimprovera Jacobo per aver venduto a Leocadia la collana che apparteneva a Cruz. Leocadia, da parte sua, affronta Cristóbal e lo accusa di essersi allontanato da lei a poco a poco.

Manuel chiede ad Alonso di sollevare Curro dall’incarico di valletto

Manuel continua a fare pressione su Alonso perché Curro sia finalmente sollevato dall’incarico di valletto. Il giovane vuole trovare una soluzione per aiutare il fratello.

Manuel fa notare al padre che Leocadia non ha mai mantenuto la promessa di contattare il duca di Carvajal per sostenere la sua causa. La situazione rischia così di complicarsi ulteriormente.

Rivero avvia l’ispezione nell’hangar e Lorenzo lo invita a cena

Il comandante Sebastián Rivero dà inizio alla sua ispezione nell’hangar. L’obiettivo è cercare eventuali irregolarità, e l’ispezione mette seriamente a rischio i progetti di Manuel.

Lorenzo approfitta dell’occasione per invitare Rivero a cena insieme alla famiglia De Luján. Per Manuel e i suoi progetti si tratta di un momento che può rivelarsi particolarmente delicato.

Domande frequenti A che ora va in onda La Promessa su Rete 4? La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.45. La puntata di domenica 22 novembre 2026 è stata trasmessa a quell’ora. Dove posso vedere La Promessa in streaming? Gli episodi de La Promessa sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda anche su Rete 4 alle 19.45. Cosa succede a Martina nella puntata de La Promessa del 22 novembre 2026? Martina è ancora scossa dal bacio ricevuto e dai sentimenti che prova per l’uomo che l’ha baciata. Confida a Margarita di essere molto preoccupata per la situazione di Angela e reagisce in modo piuttosto freddo al mazzo di fiori di Jacobo. Cosa chiede Manuel ad Alonso ne La Promessa? Manuel continua a fare pressione su Alonso perché Curro sia sollevato dall’incarico di valletto. Fa notare al padre che Leocadia non ha mai mantenuto la promessa di contattare il duca di Carvajal per sostenere la sua causa. Cosa succede quando Rivero ispeziona l’hangar ne La Promessa? Il comandante Sebastián Rivero dà inizio all’ispezione nell’hangar per cercare eventuali irregolarità, e questo mette seriamente a rischio i progetti di Manuel. Lorenzo ne approfitta per invitare Rivero a cena insieme alla famiglia De Luján.

Fonte: Best Movie