Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata di oggi, 13 gennaio￼

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 13 gennaio

Paul rivela alle ragazze il nuovo assetto aziendale. Constanze affiancherà Christoph nel nuovo progetto mentre Josey avrà una doppia funzione: sarà sia l’assistente di Paul e darà una mano a Paul è costante con il nuovo progetto di Christophe. Tornata al lavoro, Cornelia deve gestire le emergenze lui da temporanea carenza di personale. Ware poi Wernher spiega a Cornelia che malgrado sei riuscito a convincere la pulizia della sua innocenza riguarda il tentativo di far credere pazza ariane, è molto amareggiato per il comportamento di Roberto. Arianna, intanto, sembra essere più turbata. Infine, Henning, mentend dice a Shirin che ha scritto lui messaggi in bottiglia.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

Teatro