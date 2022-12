Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata di oggi, 16 dicembre￼

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 16 dicembre

Vanessa, per riconciliarsi con Max, torna prima dal ritiro di scherma. Gerry però, ha scoperto la scappatella di Max e insiste per far sì che il ragazzo confessi alla fidanzata il suo tradimento. Josie, intanto, prega André di darle un’altra possibilità ma lui le dice che ne ha parlato anche con Werner ed entrambi sono d’accordo con Erik, il licenziamento è inevitabile. Max cena con Vanessa, poi le offre l’anello su una fetta di torta e le chiede di sposarlo. Vanessa raggiunge gli zii a colazione e annuncia che lei e Max si sposeranno presto. Ma poi la ragazza incontra Gerry in giardino e gli dice del matrimonio: il ragazzo crolla e le dice del tradimento

