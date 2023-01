Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata di oggi, 27 gennaio￼

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 27 gennaio

Max si tuffa per soccorrere Gerry che, non sapendo nuotare, rischia di affogare. Max però ha un crampo e Gerry viene portato a riva da Vanessa. Gerry piace esanime, max gli pratica il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca e dopo alcuni attimi di panico, Gerry per fortuna torna a respirare e viene trasportato d’urgenza in ospedale. Shirin appresa la notizia dell’incidente di Gerry si precipita in ospedale. Durante la visita, Gerry però si sente male. Ariane cerca di convincere Karl di essere pentita per avere tentato di ucciderlo e gli dice che lo ama ancora. Cornelia e Robert si mettono all’opera per cercare di migliorare una ricetta di Benni e trovare l’ingrediente mancante. La sintonia tra i due è palpabile e finiscono per baciarsi.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

Teatro