Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi, 30 novembre￼

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un altro domani sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 16:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Un altro domani : la puntata del 30 novembre

Maria incontra Rio e gli racconta le sue debolezze e i suoi timori. Diana confessa a Julia che il suo appartamento non è in ristrutturazione ma in vendita e di averle nascosto la verità per non turbarla, poiché trattandosi della casa in cui Julia era cresciuta, sia Dana che il marito temevano che la faccenda potesse farla arrabbiare.

Anticipazioni Un altro domani: Bárbara Oteiza-Filmografia

Televisione

Centro médico – serie TV, 1 episodio (2016)

ByAnaMilán – serie TV, episodio Cuando perdí ese lunar (2020)

La que se avecina – serie TV (2021)

Un altro domani (Dos vidas) – soap opera, 210 episodi (2021)

Cortometraggi

Perdido, regia di Victoria Álvarez di Mattia (2017)

Fobias, regia di Noelia Carrión (2017)

Reset, regia di Rodrigo Sánchez Elvira (2017)

Salvar el futuro, regia di Alejandro Ibáñez Suárez (2018)

La vida en un instante, regia di Alejandro Ibañez (2018)

Alquilovers, regia di Aldo García (2019)

Como si estuvieras muerto, regia di Jimena Valero (2019)

Coffee Stories, regia di Andrés Sánchez Belzunces (2019)

Teatro

Idomeneo Re Di Creta, diretto da Ivor Bolton (2019)

Sala roja, diretto da Pedro Freijeiro (2019)

Programmi

Televisivi

Escuela del deporte (La 2, 2002)

El sueño olímpico. ADO 2004 (La 2, 2004)

Olímpicos. ADO 2008 (La 2, 2007)

La ruleta de la suerte (Antena 3, 2016, 2020)

Anticipazioni Un altro domani: Amparo Piñero-Filmografia

Televisione

Summertime – serie TV, 15 episodi (2021-2022)

Un altro domani (Dos vidas) – soap opera, 255 episodi (2021-2022)

Los Farad – serie TV, 8 episodi (2022)

Teatro