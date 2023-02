Anticipazioni Uomini e Donne: la puntata del 17 febbraio

di Tiara Operno

Andrà in onda questo pomeriggio una nuova puntata di Uomini e Donne, in onda come sempre alle 14:45 su Canale5. Scopriamo quindi tutte le anticipazioni su quello che accadrà oggi pomeriggio negli studi Mediaset.

Oltre che su Canale5, è possibile seguire Uomini e Donne in streaming su Mediaset Infinity sempre alle 14:45. Invece, su La5 andrà in onda la replica sulla puntata alle 19:50.

TRONO CLASSICO

Per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, il pubblico avrà modo di vedere come proseguiranno le vicende di Lavinia, la quale ha portato in esterna sia Alessia Campoli che Alessio Corvino. In entrambi l’esperienza per la ragazza è stato positiva e in entrambi in casi è scattato un bacio. Nel mentre, invece, anche Nicole ha fatto l’esterna con due corteggiatori, prendendo infine la decisione di eliminarne uno. Resta agli spettatori scoprire chi sarà.

TRONO OVER

Riguardo al trono over, invece, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, ritroveremo Ivan, il quale ha invece iniziato la conoscenza di Paola e Desdemona. Ma nono solo: ha anche chiesto il numero di Gloria e rivolto delle lusinghe a Tina, che però si è subita le critiche di Gemma. La Galgani ha fatto notare come in realtà la Cipollari stia andando oltre il suo ruolo di opinionista.