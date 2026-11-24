di Redazione ZON

In sintesi. Antonella Clerici, conduttrice di È sempre mezzogiorno, ha annunciato il 23 novembre 2026 su Rai1, in apertura di puntata, la morte della sua amica Tatiana, detta Tati, scomparsa in quei giorni. La conduttrice ha collegato la perdita a quella di Dimitri Tollini, storico autore del cooking show, morto a luglio 2026.

I punti chiave Antonella Clerici ha annunciato la morte dell’amica Tati il 23 novembre 2026, in apertura di È sempre mezzogiorno su Rai1.

L’amica di Antonella Clerici si chiamava Tatiana ed era una presenza di vecchia data nella vita della conduttrice.

Dimitri Tollini, storico autore del cooking show, è morto a luglio 2026.

Antonella Clerici ha avvisato gli spettatori che nei giorni successivi al 23 novembre 2026 potrebbe essere «meno frizzante del solito».

Antonella Clerici ha dedicato a Tati un lungo post sul suo profilo Instagram personale, aperto con «Ciao Tati, grazie per tutto».

Antonella Clerici ha annunciato in apertura di È sempre mezzogiorno, il 23 novembre 2026 su Rai1, la morte della sua amica Tati, scomparsa in quei giorni.

Le parole della conduttrice in apertura di puntata

Clerici ha ricordato il patto stretto con i telespettatori: raccontare sempre quello che succede nella sua vita, nelle gioie e nei dolori. Poi ha dato la notizia della perdita.

«Ho perso un’altra amica importante della mia vita, la mia amica Tati, proprio in questi giorni.»

L’amica si chiamava Tatiana ed era una presenza di vecchia data nella vita della conduttrice. Di lei Clerici ha detto: «È stata una persona molto importante della mia vita».

Perché il pensiero va anche a Dimitri Tollini

Clerici ha collegato questa perdita a un’altra, avvenuta nello stesso anno. Dimitri Tollini, storico autore del cooking show, è morto a luglio 2026.

La conduttrice ha detto: «Dopo Dimitri è successo anche questo». Ha poi spiegato perché sceglie di condividere questi momenti con il pubblico.

«Ognuno ha il suo bagaglio di gioie e dolori. Il fatto di sentirvi vicini e di raccontarvi cosa mi succede mi fa sentire meno sola e fa sentire meno soli anche voi. Vanno via dei pezzi di vita e tanti amici non ci sono più, più si va avanti e più è così.»

Clerici ha anche avvisato gli spettatori che nei giorni successivi potrebbe essere «meno frizzante del solito». Ha aggiunto che continuerà a tenere compagnia al pubblico, perché «ognuno ha i suoi dispiaceri».

Il saluto di Antonella Clerici a Tati su Instagram

Nei giorni scorsi la conduttrice ha dedicato un lungo post all’amica sul suo profilo Instagram personale. Il messaggio si apre con «Ciao Tati, grazie per tutto».

Clerici ha ringraziato Tati per «la tua infinita generosità, la tua amicizia, la tua accoglienza, dolcezza e amore». Ha scritto anche: «Hai fatto tanto per tutti e il tuo sorriso non lo dimenticherò mai».

La puntata del 23 novembre 2026 di È sempre mezzogiorno si può recuperare su RaiPlay.

Domande frequenti Chi era Tati, l’amica di Antonella Clerici? Tati, il cui nome era Tatiana, era un’amica di vecchia data di Antonella Clerici ed è scomparsa nei giorni precedenti al 23 novembre 2026. La conduttrice l’ha definita «una persona molto importante della mia vita». Quando Antonella Clerici ha annunciato la morte dell’amica Tati? Antonella Clerici ha dato la notizia il 23 novembre 2026, in apertura della puntata di È sempre mezzogiorno su Rai1. Ha ricordato il patto con i telespettatori di raccontare sempre ciò che accade nella sua vita, nelle gioie e nei dolori. Cosa ha scritto Antonella Clerici su Instagram per Tati? Antonella Clerici ha dedicato a Tati un lungo post sul suo profilo Instagram personale, che si apre con «Ciao Tati, grazie per tutto». Nel messaggio ha ringraziato l’amica per «la tua infinita generosità, la tua amicizia, la tua accoglienza, dolcezza e amore». Chi era Dimitri Tollini, ricordato da Antonella Clerici? Dimitri Tollini era uno storico autore del cooking show condotto da Antonella Clerici ed è morto a luglio 2026. Il 23 novembre 2026 la conduttrice ha detto: «Dopo Dimitri è successo anche questo». Dove si può rivedere la puntata di È sempre mezzogiorno del 23 novembre 2026? La puntata di È sempre mezzogiorno del 23 novembre 2026 si può recuperare su RaiPlay. È quella in cui Antonella Clerici ha annunciato la morte dell’amica Tati.