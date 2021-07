Antonio DiMartino: “In attesa di tornare alla normalità, produco nuova musica”

Attore e modello, Antonio DiMartino è anche produttore musicale: l’ultimo successo si chiama “Drop It”

Mentre aspetta che la ripresa post-Covid sia meno “timida” Antonio Dimartino, attore, modello e produttore musicale, non resta certo con le mani in mano. Fra le sue molteplici attività è oggi titolare di un centro benessere a Milano e testimonial indiscusso di IoBoscoVivo, azienda leader nel settore della sana alimentazione. Discoteche ancora chiuse? Nessun problema per lui, tanti progetti e tante opportunità caratterizzano le sue giornate.

Antonio, sembra che i locali prima di fine luglio non possano riaprire. Quale scenario aspetta il mondo della night life?

Sembra proprio che sia così, probabilmente anche dopo luglio, anche se si parla di riaperture permesse con il Green Pass. Vedremo.

Dal punto di vista musicale, che cosa prevedi di produrre per il mercato discografico?

L’ultimo singolo “Drop It” pubblicato qualche mese fa con la collaborazione di Sony è già a più di mezzo milione di streaming. Ora sto lavorando ad nuovo brano. In realtà vado in studio per produrre perché ho voglia di farlo, perché per 10 anni ogni giorno ho lavorato all’interno di discoteche, locali notturni . Ora dopo 2 anni inizia davvero a farsi sentire la mancanza del pre-pandemia.

Hai una grande passione per il benessere fisico, essendo tu un modello. Ti sei dato anche all’imprenditoria estetica. Cosa stai facendo esattamente?

Ho aperto un Centro Benessere in pieno Covid in centro Milano: Otium Beauty Center. Un punto di riferimento dove ci si può prendere cura di se stessi, ritrovare il proprio benessere psico-fisico. La Beauty offre percorsi di dimagrimento, estetica avanzata e medicina estetica. Volevo creare “un’oasi felice” in questo periodo di “incertezza”.

Secondo te oggi gli uomini si curano come le donne, o c’è sempre una differenza? E quale?

Direi che, specialmente negli ultimi anni, siamo sottoposti ad una forte influenza da parte di social media e da canoni di bellezza, spesso troppo limitativi e difficilmente raggiungibili. Per questo, ognuno di noi, senza differenze di genere, si ritrova a fare il possibile per raggiungerli e adeguarsi a ciò che viene mostrato come “ migliore”. Credo che ognuno di noi debba imparare ad apprezzarsi e a prendersi cura di sé stesso non per raggiungere canoni di bellezza irraggiungibili, ma per stare bene con se stesso, per mantenersi in forma e in buona salute! Una sana alimentazione, la cura del corpo, l’attività sportiva penso siano fondamentali, per ognuno di noi.

C’è sempre l’alimentazione alla base di una vita sana, oggi fruisci dei cracker e dei grissini di IoBoscoVivo. Perchè?

Credo fermamente che alla base di una vita sana ci sia una sana alimentazione! I prodotti “IoBoscoVivo”, oltre ad essere buonissimi, sono tutti prodotti salutistici creati prestando la massima attenzione alla scelta di ingredienti di altissima qualità e che facciano bene alla salute! I cracker e i grissini sono l’ultima novità della “IoBoscoVivo” che ha lanciato due nuovissime linee prodotto: la linea BIOFit per chi ama tenersi in forma facendo sport e curando l’alimentazione (proprio come me!!) e la linea BenessereGourmet per soddisfare anche i palati più raffinati senza dover rinunciare a mangiare sano!

Come mai hai deciso di sposare la causa di questa importantissima azienda?

Condivido a pieno i loro valori: “IoBoscoVivo” ha a cuore il benessere dell’uomo e per questo produce alimenti salutistici a base di funghi medicinali e superfood incredibilmente innovativi e con moltissime proprietà benefiche. Inoltre è una linea molto attenta al rispetto e al benessere dell’ambiente scegliendo materie prime esclusivamente biologiche oltre che essere attiva sul territorio con la progettazione di orti botanici. Credo sia importante che, oltre ovviamente al benessere delle persone, le aziende sposino la causa ambientale, lavorando nel rispetto e nella cura dell’ambiente e sensibilizzando così anche i propri consumatori.