di Redazione ZON

In sintesi. Un anticiclone sulla Scandinavia farà scendere aria fredda di origine artica verso i Paesi baltici e l’Europa orientale tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2026. L’Italia dovrebbe restare ai margini del raffreddamento più intenso, con neve a bassa quota prevista soltanto sulle Alpi occidentali.

I punti chiave Un anticiclone sulla Scandinavia farà scendere aria fredda artica verso i Paesi baltici e l’Europa orientale tra fine novembre e inizio dicembre 2026.

Le previsioni indicano per l’Italia episodi di neve a bassa quota solo sulle Alpi occidentali.

All’inizio di novembre 2026 uno stratwarming eccezionale ha indebolito in modo marcato il vortice polare stratosferico, a circa 30 chilometri di quota.

A novembre la NOAA ha misurato nel Pacifico equatoriale centrale acque superficiali più calde della media di 2,5 °C.

L’Unione europea ha avvertito che potrebbe dover ridurre il consumo di gas del 7 per cento durante l’inverno, perché le scorte sono ai minimi storici per questo periodo dell’anno.

Un anticiclone sulla Scandinavia farà scendere aria fredda di origine artica verso i Paesi baltici e l’Europa orientale tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2026. L’Italia dovrebbe restare ai margini del raffreddamento più intenso.

Dove farà più freddo nelle prossime due settimane

Le proiezioni meteorologiche indicano temperature inferiori alla media su vaste aree d’Europa, soprattutto nei settori centro-orientali e settentrionali del continente. In queste zone sono attese le prime nevicate in pianura.

Cosa cambia per l’Italia

Infiltrazioni di aria fredda dovrebbero comunque raggiungere l’Italia, dove incontreranno masse d’aria umide e instabili di origine nord atlantica. Le previsioni indicano episodi di neve a bassa quota sulle Alpi occidentali.

Molto dipenderà dalla posizione che prenderà l’alta pressione scandinava e dall’evoluzione delle correnti atlantiche.

Le previsioni stagionali legate a El Niño indicano per l’Italia tempo variabile e un inverno più mite. A novembre la NOAA, l’agenzia statunitense per oceani e atmosfera, ha misurato nel Pacifico equatoriale centrale acque superficiali più calde della media di 2,5 °C.

Perché lo stratwarming è tornato al centro dell’attenzione

All’inizio di novembre 2026 uno stratwarming eccezionale, cioè un riscaldamento improvviso della stratosfera, ha indebolito in modo marcato il vortice polare stratosferico. Il vortice polare è un anello di venti occidentali che tiene l’aria gelida sopra il Polo Nord, a circa 30 chilometri di quota.

Nelle settimane successive questo riscaldamento può influenzare la circolazione a quote più basse e favorire blocchi alle alte latitudini e discese di aria fredda. Secondo le proiezioni meteorologiche, non c’è grande fiducia che il blocco attuale sia guidato dallo stratwarming, ma l’influenza non è esclusa.

Secondo la società di analisi di mercato Montel, i previsori avvertono che l’evento aumenta le probabilità di temperature più fredde, più tempeste, più vento e maggiore domanda di riscaldamento in Europa nel prossimo mese. Gli analisti precisano che l’effetto sarebbe duraturo per tutto l’inverno solo se l’evento si ripetesse, perché i singoli episodi sono di natura a breve termine.

“La maggior parte dei meteorologi resta perplessa sugli effetti che si avranno nelle prossime settimane”, afferma Klaas Dozeman, previsore del mercato energetico presso Brainchild Commodity Intelligence.

Perché il freddo preoccupa anche per le scorte di gas

L’Unione europea ha avvertito che quest’inverno potrebbe dover ridurre il consumo di gas del 7 per cento, perché le scorte sono ai minimi storici per questo periodo dell’anno.

Il calo delle riserve dipende principalmente dalla guerra contro l’Iran e dal successivo blocco dello Stretto di Hormuz. Le scorte sono destinate a ridursi ancora per il divieto totale di importazione di gas naturale liquefatto russo, in vigore da gennaio 2027.

Domande frequenti Farà freddo in Italia tra fine novembre e inizio dicembre 2026? L’aria fredda di origine artica è diretta soprattutto verso i Paesi baltici e l’Europa orientale, e l’Italia dovrebbe restare ai margini del raffreddamento più intenso. Infiltrazioni di aria fredda dovrebbero comunque raggiungere l’Italia, dove incontreranno masse d’aria umide e instabili di origine nord atlantica. Nevicherà a bassa quota in Italia? Le previsioni indicano episodi di neve a bassa quota sulle Alpi occidentali. Molto dipenderà dalla posizione che prenderà l’alta pressione scandinava e dall’evoluzione delle correnti atlantiche. Che cos’è lo stratwarming? Lo stratwarming è un riscaldamento improvviso della stratosfera. All’inizio di novembre 2026 uno stratwarming eccezionale ha indebolito in modo marcato il vortice polare stratosferico, un anello di venti occidentali che tiene l’aria gelida sopra il Polo Nord a circa 30 chilometri di quota. Il freddo in arrivo è causato dallo stratwarming? Secondo le proiezioni meteorologiche, non c’è grande fiducia che il blocco in corso sia guidato dallo stratwarming, ma l’influenza non è esclusa. Nelle settimane successive allo stratwarming il riscaldamento della stratosfera può influenzare la circolazione a quote più basse e favorire discese di aria fredda. L’inverno in Italia sarà mite con El Niño? Le previsioni stagionali legate a El Niño indicano per l’Italia tempo variabile e un inverno più mite. A novembre la NOAA, l’agenzia statunitense per oceani e atmosfera, ha misurato nel Pacifico equatoriale centrale acque superficiali più calde della media di 2,5 °C.

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Fonte: 3bmeteo.com · Euronews · Libero