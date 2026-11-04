Ascolti tv 3 novembre 2026: Tale e Quale Show stacca Zelig

di Redazione ZON

In sintesi. Martedì 3 novembre 2026 la prima serata televisiva è stata vinta da Tale e Quale Show di Carlo Conti su Rai 1, con 2.653.000 spettatori e il 18,80% di share. Su Canale 5 Il meglio di Zelig si è fermato a 1.276.000 spettatori e al 10,80%, mentre DiMartedì su La7 ha raccolto 1.600.000 spettatori e il 10,50% nella prima parte.

I punti chiave Tale e Quale Show su Rai 1 ha vinto la prima serata di martedì 3 novembre 2026 con 2.653.000 spettatori e il 18,80% di share.

Il meglio di Zelig su Canale 5 ha ottenuto 1.276.000 spettatori e il 10,80% di share il 3 novembre 2026.

Rai 1 ha spostato Tale e Quale Show dal mercoledì al martedì 3 novembre 2026 per lasciare spazio a una serata dedicata alle Forze Armate il 4 novembre 2026.

Il giornalista Stefano Meloccaro ha vinto la puntata di Tale e Quale Show del 3 novembre 2026 imitando Bruno Lauzi.

Filorosso di Antonino Monteleone su Rai 3 ha raccolto 287.000 spettatori e il 2,10% di share il 3 novembre 2026.

Tale e Quale Show ha vinto la prima serata di martedì 3 novembre 2026 su Rai 1. Il programma di Carlo Conti ha raccolto 2.653.000 spettatori e il 18,80% di share. Il meglio di Zelig su Canale 5 si è fermato al 10,80%.

Perché Tale e Quale Show è andato in onda di martedì

In questa edizione Tale e Quale Show va in onda di mercoledì. Rai 1 ha anticipato la puntata a martedì 3 novembre 2026 per lasciare spazio a una serata dedicata alle Forze Armate, programmata per mercoledì 4 novembre 2026.

Il cambio di giorno non ha penalizzato lo show. La puntata del 3 novembre 2026 ha registrato 2.653.000 spettatori, un numero superiore alla media di stagione di 2.632.000. Lo share del 18,80% resta invece sotto la media di edizione, che è del 19,75%.

La gara della serata l’ha vinta il giornalista Stefano Meloccaro, che si è esibito nei panni di Bruno Lauzi. La puntata si può rivedere su RaiPlay.

Come è andata la sfida tra Rai 1, Canale 5 e le altre reti

Su Canale 5 Il meglio di Zelig, la raccolta di momenti dello show comico condotto da Michelle Hunziker con Ale e Franz, ha ottenuto 1.276.000 spettatori. Il distacco da Tale e Quale Show supera i 1,3 milioni di spettatori.

Su La7 DiMartedì di Giovanni Floris ha raccolto 1.600.000 spettatori e il 10,50% nella prima parte. La seconda parte è scesa a 672.000 spettatori, pari al 9,80%. Su Rete 4 Verità Nascoste di Milo Infante ha totalizzato 1.179.000 spettatori e l’8,30%, un risultato in leggero calo rispetto alla settimana precedente.

Su Rai 3 Filorosso di Antonino Monteleone si è fermato a 287.000 spettatori e al 2,10%. Su Tv8 X Factor ha ottenuto 563.000 spettatori e il 4,30%.

Rete Programma Spettatori Share Rai 1 Tale e Quale Show 2.653.000 18,80% La7 DiMartedì (prima parte) 1.600.000 10,50% Canale 5 Il meglio di Zelig 1.276.000 10,80% Rete 4 Verità Nascoste 1.179.000 8,30% Italia 1 L’uomo d’acciaio 737.000 4,60% Rai 2 Un uomo sopra la legge 699.000 4,00% La7 DiMartedì (seconda parte) 672.000 9,80% Tv8 X Factor 563.000 4,30% Rai 3 Filorosso 287.000 2,10%

Affari Tuoi contro La Ruota: i dati dell’access

Il confronto delle 20:30 tra Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota su Canale 5 è citato tra gli ascolti del 3 novembre 2026. I numeri della sfida non sono però disponibili nel materiale consultato. Per questo non è possibile indicare quale dei due programmi abbia prevalso.

Cosa succede adesso a Tale e Quale Show

Dalla prossima settimana Tale e Quale Show torna al mercoledì su Rai 1. Secondo il giornalista Giuseppe Candela, sul settimanale Chi, la Rai ha deciso di aggiungere una puntata rispetto al calendario previsto. La puntata extra andrà in onda mercoledì 2 dicembre 2026 e, sempre secondo Candela, “non in diretta”. Il contenuto della puntata non è stato reso noto.

Domande frequenti Chi ha vinto gli ascolti tv del 3 novembre 2026? La prima serata di martedì 3 novembre 2026 è stata vinta da Tale e Quale Show su Rai 1, con 2.653.000 spettatori e il 18,80% di share. Il meglio di Zelig su Canale 5 si è fermato a 1.276.000 spettatori e al 10,80%. Perché Tale e Quale Show è andato in onda di martedì? Nell’edizione 2026 Tale e Quale Show va in onda di mercoledì su Rai 1. La rete ha anticipato la puntata a martedì 3 novembre 2026 per lasciare spazio a una serata dedicata alle Forze Armate, programmata per mercoledì 4 novembre 2026. Chi ha vinto la puntata di Tale e Quale Show del 3 novembre 2026? La puntata di Tale e Quale Show del 3 novembre 2026 è stata vinta dal giornalista Stefano Meloccaro, che si è esibito nei panni di Bruno Lauzi. La puntata si può rivedere su RaiPlay. Quanti spettatori ha fatto DiMartedì il 3 novembre 2026? DiMartedì di Giovanni Floris su La7 ha raccolto 1.600.000 spettatori e il 10,50% di share nella prima parte del 3 novembre 2026. La seconda parte è scesa a 672.000 spettatori, pari al 9,80%. Quando va in onda la puntata extra di Tale e Quale Show? Secondo il giornalista Giuseppe Candela, sul settimanale Chi, la Rai ha aggiunto una puntata di Tale e Quale Show rispetto al calendario previsto. La puntata extra andrà in onda mercoledì 2 dicembre 2026 su Rai 1 e, sempre secondo Candela, non sarà in diretta.

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Fonte: LaNostraTv · Super Guida TV · LaNostraTv