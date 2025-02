Attacco hacker filorusso: colpiti il sito del Comune di Salerno e quello dell’Ordine dei Giornalisti

di Redazione ZON

L’ondata di attacchi informatici del collettivo filorusso NoName057 non si arresta e, tra i nuovi obiettivi, figurano anche il sito web del Comune di Salerno e quello dell’Ordine nazionale dei giornalisti.

Un attacco su scala nazionale

L’offensiva, giunta all’undicesimo giorno consecutivo, ha preso di mira principalmente enti dell’amministrazione locale. Tra i bersagli figurano i portali istituzionali delle Regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Umbria, oltre ai siti dei Comuni di Brescia, Parma, Prato, Reggio Emilia, Perugia, Ravenna, Foggia, Rimini, Salerno e Sassari. Al momento, molti di questi risultano ancora non raggiungibili.

L’intervento dell’Agenzia per la cybersicurezza

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è immediatamente intervenuta per allertare gli enti coinvolti e supportarli nelle operazioni di mitigazione dell’attacco. Le autorità politiche sono state informate sulla situazione.

Come già accaduto in precedenza, si tratta di attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), una tecnica con cui gli hacker sovraccaricano i server dei siti colpiti con un numero elevatissimo di richieste di accesso, rendendoli temporaneamente inaccessibili.

L’escalation di attacchi da parte di NoName057 continua a rappresentare una sfida per la sicurezza informatica delle istituzioni italiane, richiedendo misure sempre più efficaci per la protezione dei sistemi digitali.

Fonte: SalernoToday