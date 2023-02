L’aumento delle tasse sulle vincite in Romania

A seguito della ratifica parlamentare della modifica del Codice Fiscale, a partire dal 1° agosto gli operatori in Romania dovranno applicare una nuova “struttura di tasse” sulle vincite dei giocatori in tutti i settori del gioco d’azzardo.

Il governo rumeno ha approvato una legge che impone un aumento delle tasse sulle vincite dei giocatori d’azzardo, ai quali con una mossa si sono trovati in un periodo di incertezza, non solo per loro, ma anche per gli operatori autorizzati.

La nuova ritenuta inizierà al 3% per le vincite inferiori a 10.000 RON (2.000 euro), seguita da un’aliquota del 20% per le vincite comprese tra 10.000 e 66.750 RON (13.600 euro).

Infatti, come annunciato nell’ultima legge, tutti gli operatori di gioco d’azzardo con licenza ONJN devono applicare una nuova struttura a livelli per la tassazione delle vincite dei giocatori.

Nel frattempo, il livello più alto vedrà le vincite dei giocatori alte essere tassate al 40%.

Dal 2016, la Romania applicava una fascia di tassazione dell’1% sulle vincite inferiori a 66.750 RON, seguita da un’imposta del 16% sulle vincite comprese tra 66.750 e 445.000 RON (110.000 euro); le vincite superiori a 445.000 RON erano tassate al 25%.

Ulteriori misure vedranno l’ente regolatore del gioco d’azzardo ONJN applicare una nuova struttura di tasse per il rinnovo delle licenze, raddoppiando l’attuale tassa.

AOJND ha spinto il governo ad attuare un periodo di sospensione delle tasse, in modo da poter discutere le alternative con gli operatori.

L’associazione di categoria ha dichiarato che le nuove fasce fiscali rappresentano una penalizzazione per i giocatori amatoriali, poiché i dati di mercato hanno rivelato che l’80% delle vincite dei giocatori è piccola.

Tra tasse e possibilità, ecco però le probabilità di vincere al Lotto in Romania 6/49 il giocatore seleziona 6 numeri tra 1 – 49.

il jackpot Lotto Romania 6/49 viene vinto con 6 numeri principali. Le probabilità sono 1 su 13983816.

Il secondo premio viene vinto con 5 numeri principali. Le probabilità sono 1 su 54201.

Il terzo premio viene vinto con 4 numeri principali. Le probabilità sono 1 su 1032.

Il quarto premio viene vinto con 3 numeri principali. Le probabilità sono 1 su 57.

Nonostante le probabilità possano sembrare basse c’è da considerare che ci si può riunire in sindacati per alzare le probabilità di vincita.