Uomini e Donne, Renata Presti risponde ad Aurora Tropea sulle sfilate: «Non ha mai accettato di arrivare ultima»

di Redazione ZON

In sintesi. Renata Presti, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha replicato sui social ad Aurora Tropea. Alla fine di ottobre 2026 Aurora Tropea aveva definito prive di senso le sfilate del programma di Maria De Filippi. Secondo Renata Presti, Aurora Tropea critica le sfilate perché non avrebbe mai accettato di arrivare ultima.

I punti chiave Alla fine di ottobre 2026 Aurora Tropea, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha criticato sui social le sfilate del programma.

Aurora Tropea ha detto di odiare le sfilate e ha paragonato le dame giudicate con le palette a «carne da macello».

Renata Presti, anche lei ex dama del trono over, ha replicato sui social che Aurora Tropea «non ha mai accettato di arrivare ultima».

Renata Presti non ha indicato a quale sfilata o a quale piazzamento si riferisse.

Al momento della pubblicazione, il 1° novembre 2026, non risulta una risposta di Aurora Tropea a Renata Presti.

Renata Presti, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha risposto sui social ad Aurora Tropea, che aveva criticato le sfilate del programma. Secondo Renata Presti, la collega le denigra perché non avrebbe mai accettato di arrivare ultima.

Cosa ha detto Aurora Tropea sulle sfilate di Uomini e Donne

Aurora Tropea ha lasciato da tempo il parterre over del dating show condotto da Maria De Filippi ed è tornata alla vita lontana dalle telecamere. Alla fine di ottobre 2026 è tornata però a parlare della sua esperienza, prendendo di mira le sfilate. La data esatta del suo intervento non è stata indicata.

Aurora Tropea ha raccontato sui social di aver vissuto le passerelle come un momento privo di senso, giudicato con le palette. Queste le sue parole:

«Io odiavo fare queste sfilate perché dicevo “che senso ha, siamo carne da macello, con ste palette, che mi devono dare un giudizio per che cosa?”»

Per Aurora Tropea la personalità di una dama emerge nelle uscite e nel confronto con i cavalieri del parterre over, non in passerella. L’ex dama ha anche lasciato aperto il dubbio su se stessa: «Forse ho sbagliato tutto io. Mi metto in discussione io».

La replica di Renata Presti ad Aurora Tropea

Le dichiarazioni di Aurora Tropea sono circolate rapidamente online e sono arrivate a Renata Presti, anche lei ex dama del parterre over di Uomini e Donne. Renata Presti ha commentato con un messaggio sui social, senza giri di parole:

«Aurora Tropea che va a denigrare le sfilate che ha fatto a uomini&donne non si può sentire… non ha mai accettato di arrivare ultima questa è la verità!!!»

Nel commento Renata Presti non spiega a quale sfilata o a quale risultato si riferisca. Il senso della frecciatina è chiaro: secondo l’ex dama, la critica di Aurora Tropea nascerebbe da un piazzamento mai digerito più che da una questione di principio.

Perché Aurora Tropea divide il pubblico del trono over

Aurora Tropea è stata una delle protagoniste più discusse del trono over di Uomini e Donne. Le sue frequentazioni nel programma sono spesso finite senza un seguito. Il carattere deciso l’ha portata più volte a scontrarsi con gli opinionisti e a ignorarne i consigli.

Le sfilate sono uno dei momenti fissi del parterre over: dame e cavalieri si presentano in passerella e ricevono un giudizio espresso con le palette. Lo scambio tra Aurora Tropea e Renata Presti riporta l’attenzione proprio su questo rito del programma di Maria De Filippi.

Cosa succede adesso tra le due ex dame

Al momento non risulta una risposta di Aurora Tropea al commento di Renata Presti. Non è noto nemmeno se il botta e risposta avrà un seguito in studio o resterà confinato ai social delle due ex protagoniste del trono over.

Domande frequenti Cosa ha detto Aurora Tropea sulle sfilate di Uomini e Donne? Alla fine di ottobre 2026 Aurora Tropea ha raccontato sui social di aver odiato le sfilate del trono over di Uomini e Donne. Ha detto di essersi sentita «carne da macello», giudicata con le palette. Secondo Aurora Tropea, la personalità di una dama emerge nelle uscite e nel confronto con i cavalieri, non in passerella. Cosa ha risposto Renata Presti ad Aurora Tropea? Renata Presti, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha commentato sui social che le critiche di Aurora Tropea alle sfilate «non si possono sentire». Secondo Renata Presti, Aurora Tropea «non ha mai accettato di arrivare ultima». Aurora Tropea ha risposto a Renata Presti? Al 1° novembre 2026 non risulta una risposta di Aurora Tropea al commento di Renata Presti. Non è noto se lo scambio tra le due ex dame di Uomini e Donne avrà un seguito in studio o resterà sui social. Come funzionano le sfilate del trono over di Uomini e Donne? Le sfilate sono uno dei momenti fissi del parterre over di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Dame e cavalieri si presentano in passerella e ricevono un giudizio espresso con le palette.