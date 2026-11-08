Ballando con le stelle, vincono Bocchi e Pernice: nessuna eliminazione nella sesta puntata

di Redazione ZON

In sintesi. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno vinto la sesta puntata di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai1 sabato 7 novembre 2026 e condotta da Milly Carlucci. Bocchi e Pernice sono primi con 65 punti. Nessuna coppia è stata eliminata: il tribuno Matteo Addino ha usato la wild card per salvare Jimmy Ghione.

I punti chiave Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno vinto la sesta puntata di Ballando con le stelle con 65 punti, compresi i 20 del bonus puntata.

La sesta puntata di Ballando con le stelle è andata in onda su Rai1 sabato 7 novembre 2026 ed è stata condotta da Milly Carlucci.

Nessuna coppia è stata eliminata: il tribuno Matteo Addino ha usato la wild card per salvare Jimmy Ghione, la cui coppia era quella da eliminare.

Anna Safroncik e Leonardo Lini sono sesti con 47 punti, a un punto da Monica Guerritore e Luca Urso (48).

La classifica delle 11 coppie somma il voto della giuria e il tesoretto e non comprende il voto del pubblico.

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno vinto la sesta puntata di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai1 sabato 7 novembre 2026 e condotta da Milly Carlucci. Anna Safroncik, in coppia con Leonardo Lini, ha chiuso al sesto posto con 47 punti.

Come hanno ballato i primi della classifica

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno portato in pista una salsa sulle note di “Let’s get loud”. Simona Ventura ha detto che Bocchi ha raggiunto il suo 100%.

Al secondo posto ci sono Manuela Moreno e Carlo Aloia, con un valzer viennese su “Unchained Melody”. Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi hanno aperto la gara con un paso doble su “España Cañí” e hanno ottenuto 37 punti dalla giuria.

Monica Guerritore e Luca Urso hanno ballato una salsa su “Permette signorina”. In sala il pubblico si è alzato in piedi ad applaudirli.

Dove si è piazzata Anna Safroncik

Anna Safroncik e Leonardo Lini sono sesti con 47 punti, a un punto da Monica Guerritore e Luca Urso (48). Alle loro spalle ci sono Alessandro Matri e Giada Lini, con 46 punti.

La coppia non rientra tra le due finite al ballottaggio.

Perché nessuna coppia è stata eliminata

Il ballottaggio ha coinvolto due coppie: Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina e Andy Diaz con Gioia Giovanatti. Nessuna delle due ha lasciato il programma.

La coppia da eliminare era quella di Jimmy Ghione. Il tribuno Matteo Addino ha però usato la sua wild card, e Ghione resta in gara.

La classifica completa della sesta puntata

La classifica somma il voto della giuria e il tesoretto e non comprende il voto del pubblico. Le undici coppie sono ordinate così.

Posizione Coppia Punti Bonus 1 Noemi Bocchi e Giovanni Pernice 65 +20 bonus puntata 2 Manuela Moreno e Carlo Aloia 60 +20 tesoretto di Simona Ventura 3 Riccardo Rossi e Elisa Terrasi 57 +20 tesoretto di Rossella Erra 4 Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina 54 +20 tesoretto di Francesca Fialdini 5 Monica Guerritore e Luca Urso 48 nessuno 6 Anna Safroncik e Leonardo Lini 47 nessuno 7 Alessandro Matri e Giada Lini 46 nessuno 8 Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti 44 nessuno 9 Alberto Ravagnani e Erica Martinelli 38 nessuno 10 Andy Diaz e Gioia Giovanatti 36 nessuno 11 Ornella Muti e Pasquale La Rocca 30 nessuno

Giuria, custodi del tesoretto e ospiti della serata

La giuria della sesta puntata è composta da Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Barbara D’Urso.

Le nuove custodi del tesoretto sono Simona Ventura e Francesca Fialdini. Simone Di Pasquale è la novità della Sala delle Stelle.

Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino hanno partecipato come ballerini per una notte.

Domande frequenti Chi ha vinto la sesta puntata di Ballando con le stelle? La sesta puntata di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai1 sabato 7 novembre 2026, l’hanno vinta Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. Hanno chiuso con 65 punti, compresi i 20 del bonus puntata, e hanno ballato una salsa sulle note di “Let’s get loud”. Al secondo posto ci sono Manuela Moreno e Carlo Aloia con 60 punti. Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle il 7 novembre 2026? Nella sesta puntata di Ballando con le stelle del 7 novembre 2026 non è stata eliminata nessuna coppia. Al ballottaggio c’erano Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina e Andy Diaz con Gioia Giovanatti. La coppia da eliminare era quella di Jimmy Ghione, ma il tribuno Matteo Addino ha usato la wild card e Ghione resta in gara. Quanti punti ha preso Anna Safroncik a Ballando con le stelle? Anna Safroncik, in coppia con Leonardo Lini, ha preso 47 punti nella sesta puntata di Ballando con le stelle del 7 novembre 2026. La coppia è sesta in classifica, a un punto da Monica Guerritore e Luca Urso (48) e davanti ad Alessandro Matri e Giada Lini (46). Anna Safroncik e Leonardo Lini non erano tra le due coppie finite al ballottaggio. Chi c’è in giuria a Ballando con le stelle nella sesta puntata? La giuria della sesta puntata di Ballando con le stelle è composta da Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Barbara D’Urso. Le nuove custodi del tesoretto sono Simona Ventura e Francesca Fialdini. Simone Di Pasquale è la novità della Sala delle Stelle. La classifica di Ballando con le stelle comprende il voto del pubblico? No, la classifica della sesta puntata di Ballando con le stelle non comprende il voto del pubblico. Somma il voto della giuria e il tesoretto. Riguarda undici coppie, con Noemi Bocchi e Giovanni Pernice al primo posto con 65 punti.