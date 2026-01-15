Baronissi, cane morto dopo aver morso un petardo: segnalazione sui social e possibile esposto

di Marisa Fava

A Baronissi è esploso un caso che sta indignando molti cittadini: un pastore tedesco sarebbe morto dopo aver morsicato un petardo finito in strada. La vicenda è stata portata all’attenzione pubblica attraverso un racconto diffuso sui social, dove si parla di un gesto che potrebbe essere stato volontario.

La ricostruzione

Secondo la segnalazione, l’episodio sarebbe avvenuto nei pressi di un condominio. Il cane, descritto come in buone condizioni e forse smarrito, si aggirava nella zona dove alcune persone erano solite lasciargli del cibo. In quel contesto, sempre stando alla ricostruzione online, qualcuno avrebbe lanciato dall’alto alcuni petardi: l’animale, scambiandoli per qualcosa da mangiare, li avrebbe presi in bocca con conseguenze gravissime.

Annunciato un esposto

I residenti che denunciano l’accaduto sostengono di avere testimonianze e di essere pronti a presentare un esposto per chiarire responsabilità e dinamica dei fatti.

In attesa di accertamenti

Al momento, non risultano informazioni ufficiali sull’identità di eventuali responsabili: la ricostruzione circolata resta quindi al vaglio e basata sulle dichiarazioni pubblicate in rete.