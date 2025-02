Baronissi in festa: iniziato il Gran Carnevale tra colori, tradizione e divertimento

di Redazione ZON

BARONISSI – Ha ufficialmente preso il via il Gran Carnevale di Baronissi, una delle manifestazioni più attese dell’anno, che unisce divertimento, tradizione e coinvolgimento della comunità. L’evento è iniziato ieri, domenica 16 febbraio, con l’apertura del Villaggio di Carnevale, un’area interamente dedicata ai più piccoli, dove i bambini possono vivere momenti di gioia tra giochi, laboratori creativi, balli e spettacoli.

L’arrivo di Re Carnevale ha sancito l’inizio ufficiale della festa, dando il via a un fitto programma di eventi che nei prossimi giorni animerà la città. Le strade di Baronissi si trasformeranno in un vero e proprio teatro all’aperto, con sfilate in maschera, esibizioni musicali, spettacoli di artisti di strada e iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccini.

Fondamentale per la riuscita dell’evento è stato il contributo delle associazioni locali, che con il loro impegno hanno reso possibile la realizzazione di un Carnevale capace di coniugare il rispetto delle tradizioni con la voglia di festa e spensieratezza. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alle scuole e agli alunni che, con il loro entusiasmo, hanno dato un tocco ancora più speciale all’inizio dei festeggiamenti.

L’appuntamento con il Gran Carnevale di Baronissi proseguirà nei prossimi giorni, regalando alla città un’esplosione di colori, allegria e convivialità. Un evento imperdibile per tutti coloro che vogliono immergersi nella magia di una delle festività più amate dell’anno.