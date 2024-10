Baronissi marcia per la pace: cittadini e istituzioni uniti per un messaggio di speranza e solidarietà

di Redazione ZON

La città di Baronissi ieri, domenica 6 ottobre 2024, si è trasformata in un simbolo di impegno collettivo e solidarietà grazie alla marcia della pace, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini. Con bandiere colorate, sorrisi e gesti di fratellanza, i partecipanti hanno attraversato le strade della città, portando con sé un forte messaggio di unità, non-violenza e speranza per il futuro.

Un pomeriggio di riflessione

Durante la marcia, diversi momenti di riflessione e testimonianze hanno sottolineato l’importanza di porre fine ai conflitti e costruire una società più giusta e solidale. Il tema centrale della manifestazione è stato la responsabilità collettiva nella promozione della pace, un valore che ogni individuo deve coltivare quotidianamente per contrastare le sofferenze e le ingiustizie nel mondo.



Tra i partecipanti, anche il Sindaco di Pellezzano, che ha espresso la sua gratitudine per l’invito a questa importante iniziativa attraverso un post su Facebook: “Dio solo sa quanto, in questo particolare momento storico, c’è bisogno di 𝐏𝐚𝐜𝐞 𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐨. Con questi sentimenti, carichi di speranza e di promozione dei valori di solidarietà e giustizia sociale, nella mia qualità di 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐏𝐞𝐥𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚𝐧𝐨, ho accolto con grande piacere l’invito a partecipare, questa sera, alla 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐜𝐞, partita dalla Casa Comunale di Baronissi con arrivo previsto al Parco del Ciliegio. E’ stato un momento nel quale, in silenzio e col pensiero rivolto alle popolazioni che stanno subendo l’onta dei conflitti in corso, tutti i partecipanti hanno pregato affinchè possa levarsi alto il grido di una Pace Universale e duratura per l’affermazione dei diritti umani nel mondo. Un grazie per l’invito al Sindaco di Baronissi Anna Petta” – ha scritto il Sindaco Francesco Morra, che ha partecipato alla marcia con profonda emozione, unendosi ai cittadini di Baronissi.

L’evento, organizzato dal Comune di Baronissi, è stato un forte richiamo all’importanza della pace come bene supremo, e ha dato voce alle speranze di un futuro senza conflitti e ingiustizie.