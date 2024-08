Baronissi: nuovo voucher per l’accesso gratuito all’attività sportiva

di Redazione ZON

L’iniziativa regionale “Voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva”, è un’importante misura di sostegno per le famiglie con redditi medio-bassi. Grazie a questa iniziativa della Regione Campania, i giovani residenti tra i 6 e i 15 anni potranno partecipare gratuitamente a corsi sportivi, ricevendo un contributo massimo di 400€ per ogni bambino. Questa misura, frutto di una legislazione del gruppo consiliare del Partito Democratico e recentemente rifinanziata dalla Giunta con 18 milioni di euro, offre agevolazioni significative per le famiglie numerose. Il voucher è destinato ai minori delle famiglie con ISEE fino a 17.000€ se con massimo tre figli, e fino a 28.000€ se con quattro o più figli.

“È un’iniziativa che dimostra l’impegno della Regione Campania e del nostro Comune nel garantire opportunità sportive a tutti i nostri giovani, indipendentemente dalle condizioni economiche delle loro famiglie. Crediamo che lo sport rappresenti una risorsa fondamentale per lo sviluppo e il benessere dei ragazzi, e siamo felici di poter offrire un sostegno concreto alle famiglie di Baronissi. Invitiamo tutte le famiglie idonee a presentare la domanda attraverso la piattaforma online e a cogliere questa preziosa opportunità.” dichiara il Sindaco Anna Petta.

Le famiglie interessate possono presentare le domande tramite la piattaforma online “Voucher Sportivo ai minori” a partire dalla pubblicazione dell’Avviso fino alle ore 23:00 del 20 settembre 2024. Le famiglie potranno scegliere liberamente l’associazione sportiva tra quelle aderenti all’iniziativa.

“Desidero esprimere il mio profondo ringraziamento all’ARUS e alla Giunta regionale per l’impegno prezioso dimostrato nel gestire decine di migliaia di richieste nelle edizioni passate e per aver reso possibile anche quest’anno questa opportunità. Le Olimpiadi di Parigi stanno portando molte gioie al nostro Paese, e sono convinta che anche questa iniziativa dei voucher offrirà a molti bambini e bambine la possibilità di crescere in salute e di sviluppare una vera passione per lo sport. Spero che possano diventare i futuri campioni e campionesse, non solo nello sport ma anche nella vita” – conclude la Sindaca Anna Petta.