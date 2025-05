Baronissi punta sul verde: in arrivo nuovi Aceri Ricci per ridurre CO₂ e polveri sottili

di Redazione ZON

Un nuovo intervento a tutela dell’ambiente e della salute pubblica prende forma a Baronissi. La Giunta Comunale, guidata dalla sindaca Anna Petta, ha approvato all’unanimità la proposta del Comitato “Ambiente e Salute Valle dell’Irno” per la piantumazione di Aceri Ricci in diverse aree strategiche del territorio. L’obiettivo è ambizioso ma concreto: contribuire alla riduzione dell’anidride carbonica (CO₂) e delle polveri sottili (PM10), due tra i principali agenti inquinanti dell’aria.Il progetto si inserisce in una più ampia visione di sostenibilità urbana, benessere dei cittadini e valorizzazione degli spazi pubblici.

La scelta degli Aceri Ricci non è casuale: si tratta di alberi noti per la loro efficacia nel migliorare la qualità dell’aria e per il contributo che offrono al decoro urbano.

L’intervento sarà attuato in due fasi distinte, al fine di garantire una pianificazione efficiente e duratura. Saranno previsti anche interventi di manutenzione del verde pubblico e di integrazione con la viabilità esistente e l’arredo urbano.

“Una città più verde è una città più sana – ha dichiarato la sindaca Petta – e questo intervento rappresenta un passo in avanti verso un futuro più sostenibile per tutti”.

Coinvolgimento civico e attenzione al territorio

Il Presidente della Commissione Ambiente, Antonio Santoro, ha ribadito l’importanza della scelta temporale: “Piantare in autunno significa rispettare i ritmi biologici degli alberi, evitando lo stress estivo che potrebbe comprometterne la sopravvivenza”.

Un approccio attento non solo alla biodiversità, ma anche alla spesa pubblica e all’efficacia degli investimenti.

Grande soddisfazione anche da parte del Comitato Ambiente e Salute Valle dell’Irno, rappresentato da Antonio D’Auria, promotore della proposta: “Questo progetto dimostra quanto il contributo delle associazioni possa incidere positivamente sulle scelte pubbliche. Una città più verde è una città che respira, vive e cresce meglio”.

Baronissi si conferma così un modello di riferimento sul fronte delle politiche ambientali nella provincia di Salerno, con un’amministrazione che guarda al futuro con lungimiranza, puntando su partecipazione, sostenibilità e benessere collettivo.

Con questa iniziativa, il Comune di Baronissi si conferma tra le amministrazioni più attive della provincia di Salerno in tema di politiche ambientali, rafforzando il legame tra enti pubblici e cittadinanza attiva per il raggiungimento di risultati concreti.