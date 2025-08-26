Battipaglia, arresto per droga: sequestrati 172 grammi di cocaina e hashish

di Redazione ZON

Salerno, 25 agosto 2025 – Importante operazione della Polizia di Stato a Battipaglia. Nella giornata del 22 agosto, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di due persone, A. D. e C. P., accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e contraffazione di strumenti o sigilli destinati alla pubblica autenticazione o certificazione.

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della madre di A. D., gli agenti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga, già suddivisa in involucri pronti per lo spaccio: 172 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish.

Oltre alla sostanza stupefacente, gli investigatori hanno sequestrato anche materiale per il confezionamento e la pesatura, oltre a tre timbri in silicone riportanti i sigilli di alcuni Uffici del Comune di Eboli, ritenuti contraffatti.

Il sequestro e gli arresti rientrano in un’attività di contrasto al traffico di droga sul territorio, che nelle ultime settimane ha visto intensificarsi i controlli in tutta la Piana del Sele.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di contatti legata agli indagati.