Battipaglia, grave incidente sul lavoro in una fabbrica: operaio ferito alla mano

di Redazione ZON

Questa mattina, un grave incidente si è verificato all’interno di un’azienda di stoviglie e imballaggi per alimenti a Battipaglia. Un operaio di 41 anni ha riportato un trauma da schiacciamento alla mano destra per cause ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi di Pontecagnano, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato l’uomo all’ospedale di Battipaglia in codice rosso. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Fonte: SalernoToday