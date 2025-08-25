Battipaglia, ripartono i laboratori teatrali gratuiti di Samarcanda con “Il Baule dell’Attore”

di Redazione ZON

Un percorso di formazione teatrale per giovani e adulti – Open Day a settembre

Ognuno custodisce dentro di sé un baule pieno di storie, emozioni e possibilità che attendono solo di essere portate alla luce. Con questo spirito nasce “Il Baule dell’Attore”, il rinnovato Percorso di Formazione Teatrale curato da Enzo Fauci, responsabile artistico della storica compagnia presieduta da Francesco D’Andrea.

Il progetto è pensato per giovani e adulti desiderosi di sperimentare l’arte della recitazione come strumento di crescita personale e collettiva.

Il percorso

Periodo: ottobre 2025 – maggio 2026

ottobre 2025 – maggio 2026 Cadenza: incontri serali settimanali

incontri serali settimanali Sede: Sala Auditorium S. Gregorio VII di Battipaglia

Attraverso esercizi pratici, giochi teatrali e attività di gruppo, i partecipanti potranno:

esplorare tecniche di espressione corporea e vocale,

imparare a costruire personaggi,

scoprire nuove modalità di comunicazione creativa.

Open Day

Prima dell’avvio del percorso, a settembre 2025, si terrà un Open Day: un’occasione unica per conoscere la metodologia proposta e sperimentare da vicino come il teatro possa diventare un’esperienza trasformativa e coinvolgente.

Iscrizioni

Le pre-iscrizioni sono già aperte. Un invito a chiunque desideri intraprendere un viaggio nel mondo del teatro, dove la scena diventa metafora di vita e ogni partecipante potrà aprire e svelare il proprio “baule interiore”.

Contatti

Per informazioni e pre-iscrizioni scrivere a: [email protected]

Ufficio Stampa Inteli Comunicazione

[email protected]