Battipaglia, ripartono i laboratori teatrali gratuiti di Samarcanda con “Il Baule dell’Attore”
Un percorso di formazione teatrale per giovani e adulti – Open Day a settembre
Ognuno custodisce dentro di sé un baule pieno di storie, emozioni e possibilità che attendono solo di essere portate alla luce. Con questo spirito nasce “Il Baule dell’Attore”, il rinnovato Percorso di Formazione Teatrale curato da Enzo Fauci, responsabile artistico della storica compagnia presieduta da Francesco D’Andrea.
Il progetto è pensato per giovani e adulti desiderosi di sperimentare l’arte della recitazione come strumento di crescita personale e collettiva.
Il percorso
- Periodo: ottobre 2025 – maggio 2026
- Cadenza: incontri serali settimanali
- Sede: Sala Auditorium S. Gregorio VII di Battipaglia
Attraverso esercizi pratici, giochi teatrali e attività di gruppo, i partecipanti potranno:
- esplorare tecniche di espressione corporea e vocale,
- imparare a costruire personaggi,
- scoprire nuove modalità di comunicazione creativa.
Open Day
Prima dell’avvio del percorso, a settembre 2025, si terrà un Open Day: un’occasione unica per conoscere la metodologia proposta e sperimentare da vicino come il teatro possa diventare un’esperienza trasformativa e coinvolgente.
Iscrizioni
Le pre-iscrizioni sono già aperte. Un invito a chiunque desideri intraprendere un viaggio nel mondo del teatro, dove la scena diventa metafora di vita e ogni partecipante potrà aprire e svelare il proprio “baule interiore”.
Contatti
Per informazioni e pre-iscrizioni scrivere a: [email protected]
