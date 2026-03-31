Battipaglia, rissa tra giovani in piazza Amendola: indagini in corso

di Marisa Fava

Ancora tensione a Battipaglia, dove nella notte tra domenica e lunedì si è verificata una rissa tra giovani in piazza Amendola.

Secondo quanto riportato dall’emittente LiraTv, una decina di ragazzi avrebbe prima discusso per poi passare rapidamente alle mani, dando vita a una violenta colluttazione.

Battipaglia, rissa in piazza Amendola nella notte

La lite sarebbe degenerata in pochi istanti, tra urla, spintoni, calci e pugni, generando forte preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dal frastuono.

Alcuni cittadini, allarmati dalla situazione, si sarebbero affacciati per capire cosa stesse accadendo.

Fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine

I partecipanti alla rissa si sarebbero dileguati nel giro di pochi minuti, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Al momento, non risultano persone ferite che abbiano fatto ricorso alle cure del pronto soccorso.

Indagini in corso: al vaglio le telecamere

Sono attualmente in corso le indagini per risalire ai responsabili dell’episodio. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza comunali, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i giovani coinvolti.