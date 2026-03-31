Battipaglia, rissa tra giovani in piazza Amendola: indagini in corso
Una decina di ragazzi coinvolti nella colluttazione nel cuore della notte. Nessun ferito, al vaglio le immagini delle telecamere.
Ancora tensione a Battipaglia, dove nella notte tra domenica e lunedì si è verificata una rissa tra giovani in piazza Amendola.
Secondo quanto riportato dall’emittente LiraTv, una decina di ragazzi avrebbe prima discusso per poi passare rapidamente alle mani, dando vita a una violenta colluttazione.
Battipaglia, rissa in piazza Amendola nella notte
La lite sarebbe degenerata in pochi istanti, tra urla, spintoni, calci e pugni, generando forte preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dal frastuono.
Alcuni cittadini, allarmati dalla situazione, si sarebbero affacciati per capire cosa stesse accadendo.
Fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine
I partecipanti alla rissa si sarebbero dileguati nel giro di pochi minuti, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.
Al momento, non risultano persone ferite che abbiano fatto ricorso alle cure del pronto soccorso.
Indagini in corso: al vaglio le telecamere
Sono attualmente in corso le indagini per risalire ai responsabili dell’episodio. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza comunali, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i giovani coinvolti.
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