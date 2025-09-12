Battipaglia (SA), IC Fiorentino e IPI Stella: il 15 inaugurazione e benedizione delle nuove scuole

di Redazione ZON

Avrà luogo lunedì, 15 Settembre, in concomitanza con le rispettive riaperture, la benedizione degli Istituti scolastici “I.C. Fiorentino” e “IPI Stella”. Appuntamento previsto per le ore 7:30 in Via De Gasperi dove ci sarà Don Ezio Miceli ad officiare la solenne cerimonia.

Come anticipato nei giorni scorsi, anche attraverso i canali social, sono ormai giunti al termine i lavori per la realizzazione dell’Istituto che a partire dall’inizio della prossima settimana ospiterà la scuola per l’infanzia e la primaria.

Finanziato nell’ambito del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-20 della Regione Campania, per un importo complessivo di poco oltre i 7 milioni di euro, l’Istituto Comprensivo “Fiorentino” si presenta come una struttura moderna, funzionale, con ampi spazi, dotati di ogni confort per i bambini.

Qualche ora più tardi, alle ore 9:00, sarà Don Rocco a benedire la scuola dell’infanzia “IPI Stella”, sita in via Capone. Opera interamente finanziata dal PNRR per un investimento complessivo di 2.7 milioni di euro di cui circa 300.000,00 attraverso fondi comunali.