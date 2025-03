Fatima, Beatrice e il coraggio di raccontarsi: al Teatro del Maggio le storie di chi lotta contro il bullismo

di Andrea Vitale

Saranno Fatima e Beatrice a portare le loro testimonianze sul palco di Be Kind, l’evento promosso dall’Associazione Contrajus e dedicato alla sensibilizzazione contro bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile. L’appuntamento è per il 27 marzo al Teatro del Maggio Fiorentino, dove ad ascoltarle ci saranno oltre 900 studenti delle scuole medie e superiori provenienti da tutta Italia.

Fatima è una giovane ragazza di origine lituana, adottata da una famiglia italiana. Sui social condivide la propria esperienza di adozione con migliaia di follower, e ha dato vita a un gruppo Telegram dove chiunque può raccontare la propria storia in un ambiente di ascolto e condivisione.

Beatrice, invece, è una ragazza autistica, albina e ipovedente. Lavora da PizzAut, la prima pizzeria italiana gestita da persone autistiche, e racconta la sua vita attraverso fumetti, toccando anche i momenti più difficili della sua infanzia, come il bullismo subito.

L’iniziativa, dal sottotitolo emblematico “It’s OK to not be OK”, vuole essere molto più di un semplice convegno: «Vogliamo promuovere uno stile di vita fondato sull’attenzione verso gli altri, in particolare verso i più fragili, e sul rispetto e la gentilezza», spiega Paolo Russo, presidente dell’Associazione Contrajus.

L’evento sarà arricchito da momenti musicali, come l’esibizione del compositore Mario Costanzi con il brano “Migliore”, scelto come inno ufficiale di Be Kind 2025, e l’intervento del maestro Marco Salvatori, primo oboe dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

A seguire, si alterneranno testimonianze e racconti di giovani e sportivi: interverranno, tra gli altri, il ginnasta Carlo Macchini, il nuotatore Matteo Restivo, il velocista Audrey Alloh e i campioni di tennistavolo Giovanni Maria e Filippo Falcucci. Si parlerà di bullismo anche nel mondo dello sport, con storie di resilienza e riscatto.

Tra gli ospiti anche Elena Ferrara, promotrice della Legge n. 71/2017, la prima normativa europea sulla prevenzione del cyberbullismo, e Gianfranco Paglia, tenente colonnello e medaglia d’oro al valor militare, ferito a Mogadiscio nel 1993.

Non mancheranno volti noti del mondo dello spettacolo e dei social: lo psicologo Marco Cappellini, l’attore Filippo Lai, i doppiatori Chiara e Mattia Fabiano, i rapper Joao Carrera e Vex, il cantautore Bandito, oltre agli influencer Giacomo e Valentina Panozzo.

Nel corso della mattinata verranno premiati anche i vincitori del contest scolastico “It’s OK to not be OK”, che ha visto gli studenti impegnati nella realizzazione di video dedicati all’autenticità, all’autostima e alla gentilezza verso sé stessi.

«Be Kind è un progetto innovativo e prezioso, che ha trovato pieno sostegno nelle nostre scuole attraverso il programma educativo delle Chiavi della Città», ha dichiarato Benedetta Albanese, assessora all’Educazione del Comune di Firenze.

Fonte: Corriere Fiorentino