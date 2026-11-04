Certosa di Padula, nella biblioteca si entra in calzini: orari e regole del sabato mattina

di Redazione ZON

In sintesi. La biblioteca della Certosa di San Lorenzo a Padula, in provincia di Salerno, è visitabile ogni sabato mattina dalle 9 alle 12.30, esclusi i festivi. Nella sala principale si entra solo in calzini, per proteggere il pavimento maiolicato del Settecento ed evitare i copriscarpe di plastica; sulla scala elicoidale servono scarpe con suole di gomma.

I punti chiave La biblioteca della Certosa di San Lorenzo a Padula è visitabile ogni sabato mattina dalle 9 alle 12.30, esclusi i giorni festivi.

Nella sala principale della biblioteca si entra solo in calzini, senza scarpe.

La scala elicoidale della biblioteca ha 38 gradini monolitici e si percorre con scarpe con suole di gomma.

Il pavimento maiolicato della biblioteca è settecentesco e fu realizzato da Donato e Giuseppe Massa.

La Certosa di San Lorenzo fu fondata nel 1306 da Tommaso Sanseverino ed è nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1998.

Nella biblioteca della Certosa di San Lorenzo a Padula, in provincia di Salerno, i visitatori entrano in calzini. La regola serve a proteggere il pavimento maiolicato del Settecento e a evitare i copriscarpe di plastica.

Come si visita la biblioteca della Certosa di Padula

La biblioteca della Certosa di San Lorenzo è visitabile ogni sabato mattina, dalle 9 alle 12.30. Restano esclusi i giorni festivi.

Il percorso prevede due modalità diverse di calzatura, a seconda del punto in cui ci si trova.

Dove Cosa serve ai piedi Scala elicoidale Scarpe con suole di gomma Sala principale della biblioteca Solo calzini, senza scarpe

L’apertura della biblioteca può subire variazioni per esigenze organizzative. Conviene quindi verificare prima della visita che il sabato scelto sia confermato.

Perché alla Certosa di Padula si toglie le scarpe in biblioteca

Le disposizioni sono state introdotte per tutelare il pavimento maiolicato settecentesco della sala e per preservare i gradini della scala. Le regole puntano a rendere visitabili ambienti storici molto delicati senza consumare i materiali originali con il passaggio dei visitatori.

C’è un secondo effetto: la scelta dei calzini evita l’uso di copriscarpe monouso in plastica. La Certosa di San Lorenzo ottiene così protezione per i materiali antichi e meno rifiuti usa e getta.

Cosa c’è da vedere nella sala della biblioteca

Il pavimento maiolicato è tra gli elementi di maggior pregio della biblioteca della Certosa di San Lorenzo. Lo realizzarono nel Settecento Donato e Giuseppe Massa.

Per arrivare alla sala bisogna salire la scala elicoidale. Ha 38 gradini monolitici, cioè ciascuno ricavato da un blocco unico, e porta all’antisala.

Il soffitto ospita una grande tela di Leonardo Olivieri, datata 1763. Raffigura l’Aurora con il suo carro, il Giudizio Universale e l’Allegoria della scienza.

Sulle pareti si trovano gli affreschi che Filippo Pascale realizzò nel 1769.

Il complesso che ospita la biblioteca

La Certosa di San Lorenzo fu fondata nel 1306 per volontà di Tommaso Sanseverino. Con oltre 50mila metri quadrati è il più vasto complesso monastico dell’Italia meridionale.

Dal 1998 la Certosa di San Lorenzo è inserita nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco.

Cosa non è stato ancora chiarito

Per la visita alla biblioteca della Certosa di Padula non è stato reso noto da quale data valgano le nuove regole. Non è stato reso noto nemmeno se serva la prenotazione o se sia previsto un costo aggiuntivo rispetto al biglietto del complesso.

Domande frequenti Quando si può visitare la biblioteca della Certosa di Padula? La biblioteca della Certosa di San Lorenzo a Padula è visitabile ogni sabato mattina, dalle 9 alle 12.30. I giorni festivi sono esclusi. L’apertura può subire variazioni per esigenze organizzative, quindi conviene verificare prima che il sabato scelto sia confermato. Perché nella biblioteca della Certosa di Padula si entra in calzini? Nella sala principale della biblioteca della Certosa di San Lorenzo si entra solo in calzini per tutelare il pavimento maiolicato settecentesco. Le regole servono a rendere visitabili ambienti storici molto delicati senza consumare i materiali originali. Il calzino evita inoltre i copriscarpe monouso in plastica. Che scarpe servono per salire la scala della biblioteca della Certosa di Padula? Per la scala elicoidale della biblioteca della Certosa di San Lorenzo servono scarpe con suole di gomma. Le scarpe si tolgono solo nella sala principale, dove si cammina in calzini. Le disposizioni servono anche a preservare i gradini. Quanti gradini ha la scala della biblioteca della Certosa di Padula? La scala elicoidale della biblioteca della Certosa di San Lorenzo ha 38 gradini monolitici, cioè ciascuno ricavato da un blocco unico. La scala porta all’antisala della biblioteca. Serve prenotare per visitare la biblioteca della Certosa di Padula? Non è stato reso noto se per visitare la biblioteca della Certosa di San Lorenzo serva la prenotazione. Non è stato chiarito nemmeno se sia previsto un costo aggiuntivo rispetto al biglietto del complesso.