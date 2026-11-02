Come bloccare il telemarketing sul cellulare con il Registro delle opposizioni

di Redazione ZON

In sintesi. Il Registro pubblico delle opposizioni, servizio gratuito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, blocca il telemarketing anche sui cellulari dal 27 luglio 2022. Ci si iscrive via web, email o chiamando lo 06 42986411 dal numero da proteggere. I call center hanno fino a 15 giorni per adeguarsi; poi si segnala al Garante Privacy.

I punti chiave Il Registro pubblico delle opposizioni è gratuito e dal 27 luglio 2022 vale per tutti i numeri, fissi e mobili, anche quelli riservati.

Per iscrivere un cellulare al Registro pubblico delle opposizioni si chiama lo 06 42986411 da quel cellulare; per un telefono fisso il numero è il verde 800 957 766.

L’iscrizione via web o via email al Registro pubblico delle opposizioni permette di indicare fino a 5 numeri per richiesta.

Gli operatori di telemarketing hanno al massimo 15 giorni per recepire una nuova iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni.

Il Garante Privacy ha ricevuto oltre 37.000 segnalazioni di telefonate indesiderate nei primi sette mesi del 2026 e più di 104.000 nel 2025.

Per bloccare le chiamate di telemarketing sul cellulare lo strumento ufficiale e gratuito è il Registro pubblico delle opposizioni (RPO). Ti iscrivi online, via email o chiamando lo 06 42986411 dal cellulare da proteggere. L’iscrizione cancella i consensi alla pubblicità dati in passato e i call center hanno fino a 15 giorni per adeguarsi. Se le chiamate continuano dopo questo periodo, puoi segnalarle al Garante Privacy.

Che cos’è il Registro delle opposizioni e chi può iscriversi?

Il Registro è del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che ne ha affidato la gestione alla Fondazione Ugo Bordoni. Dal 27 luglio 2022 vale per tutti i numeri, fissi e mobili, sia quelli presenti negli elenchi telefonici pubblici sia quelli riservati. L’estensione ai cellulari è arrivata con il DPR 26 del 27 gennaio 2022.

Può iscriversi chi è intestatario di un contratto telefonico, cioè il cosiddetto «contraente telefonico». Per il MIMIT è un servizio pubblico e gratuito: non si paga nulla, con nessuno dei tre canali.

Il Registro offre quattro funzioni: «Iscrizione», «Rinnovo», «Revoca selettiva» e «Cancellazione». Per bloccare il telemarketing ti serve la prima.

Cosa serve per iscriversi

Il cellulare (o i cellulari) da iscrivere, intestati a te: in ogni caso dovrai fare una chiamata da quel numero.

Per la via web: una connessione e il modulo elettronico sul sito del Registro.

Per la via email: il modulo RPO di «Iscrizione» compilato e un indirizzo email.

Il Codice Registro: è un codice numerico che ricevi con l’iscrizione via web o email e che serve a gestirla in seguito. Vale 90 giorni. Per le operazioni al telefono non serve.

Costo: zero. Tempi: la richiesta viene gestita entro un giorno lavorativo e diventa effettiva entro 15 giorni.

Come iscrivere il cellulare online

Apri il sito ufficiale del Registro e vai nella pagina «Per il cittadino». Entra nella funzione «Iscriviti» e scegli, se vuoi, il metodo di identificazione. Inserisci fino a cinque numeri di telefono. Chiama, da ciascuno dei numeri inseriti, il numero del Registro che compare nel modulo elettronico: serve a dimostrare che quei numeri sono davvero tuoi.

I nomi esatti dei campi e dei pulsanti nelle schermate successive possono variare: segui le indicazioni del modulo passo per passo.

Come iscriversi con una telefonata

È il metodo più rapido se devi iscrivere un solo numero.

Prendi il cellulare che vuoi iscrivere. Da quel cellulare chiama lo 06 42986411. Segui le istruzioni della voce guida.

Attenzione al numero giusto: lo 06 42986411 vale per i cellulari. Per un telefono fisso il numero è il verde 800 957 766, da chiamare dalla linea fissa da iscrivere. Sono i numeri indicati dal sito ufficiale e dal MIMIT; al telefono non ti servirà il Codice Registro.

Come iscriversi via email

Compila il modulo RPO di «Iscrizione» con i dati richiesti, indicando fino a cinque numeri. Invia il modulo compilato a [email protected]. Attendi l’email di risposta con il numero del Registro da chiamare. Chiama quel numero da ciascuno dei telefoni indicati nel modulo, per dimostrare che sono tuoi.

Via email non puoi chiedere la «Revoca selettiva»: per quella devi usare il web o il telefono.

Web, telefono o email: quali sono le differenze?

Canale Numeri per richiesta Verifica del numero Codice Registro Revoca selettiva Web Fino a 5 Chiamata al numero indicato nel modulo Sì Sì Telefono Il numero da cui chiami La chiamata stessa (06 42986411 da cellulare, 800 957 766 da fisso) Non serve Sì Email Fino a 5 Chiamata al numero ricevuto per email Sì No

Dopo quanto smettono di chiamare e quanto dura l’iscrizione?

Le richieste vengono gestite entro un giorno lavorativo, ma gli operatori hanno al massimo 15 giorni per recepire le nuove iscrizioni al Registro telefonico. Nei primi giorni dopo l’iscrizione, quindi, qualche chiamata può ancora arrivare: è normale.

Sulla durata alcune fonti non ufficiali hanno parlato in passato di iscrizione «a tempo determinato». Le domande frequenti ufficiali, riprese anche da associazioni di consumatori, indicano invece che l’iscrizione è a tempo indeterminato. Si può rinnovare con la funzione «Rinnovo» per annullare di nuovo i consensi dati dopo l’iscrizione.

Chi può chiamarti anche se sei iscritto?

L’iscrizione annulla i consensi alla pubblicità che hai dato prima. Secondo il MIMIT restano però due eccezioni:

le aziende a cui hai dato un consenso specifico dopo l’iscrizione;

l’iscrizione; le aziende con cui hai un contratto in corso o chiuso da non più di 30 giorni, per esempio i gestori di telefono, luce e gas.

In pratica: se compili un concorso a premi o un modulo online e spunti il consenso al marketing, quell’azienda potrà chiamarti di nuovo, anche da iscritto. Leggi bene le caselle prima di accettare.

Cosa fare se le chiamate continuano dopo 15 giorni

Puoi segnalare al Garante Privacy con il servizio online, anche per telefonate con messaggi registrati o «mute» e anche se il numero del chiamante non si vede.

Apri il modulo elettronico per le segnalazioni di telefonate indesiderate dalla pagina del Garante dedicata al telemarketing. Scegli se autenticarti con SPID, CIE o identità digitale eIDAS, oppure se compilare solo il modulo senza autenticazione. Indica il tuo numero e il numero che ti ha chiamato, se lo vedi. Aggiungi data e ora della chiamata. Scrivi la società per cui dicevano di chiamare, il prodotto o servizio offerto e la promozione proposta. Invia la segnalazione. Ogni segnalazione deve riguardare una sola azienda: se ti chiamano per conto di più società, fai più segnalazioni.

Il consiglio pratico è annotare questi dati subito dopo la chiamata, magari nelle note del telefono. Il Garante avverte che, viste le moltissime richieste, non tutte le segnalazioni potranno essere trattate una per una. Nei primi sette mesi del 2026 ne ha ricevute oltre 37.000; nel 2025 erano state più di 104.000.

Il filtro AGCOM ferma anche le chiamate dall’estero?

In parte. Con la delibera 106/25/CONS l’AGCOM ha introdotto un filtro anti-spoofing: dal 19 novembre 2025 vengono bloccate le chiamate dall’estero che mostrano un numero mobile italiano, tranne quelle dei clienti davvero in roaming. Completa il filtro partito il 19 agosto 2025 per le chiamate internazionali che mostrano numeri fissi italiani.

Secondo l’AGCOM, nei primi 11 giorni il blocco ha fermato 49,3 milioni di chiamate illecite. Il filtro però agisce in automatico e non richiede nulla da parte tua: non sostituisce il Registro.

Errori comuni e avvertenze

Aspettarsi il silenzio dal giorno dopo. Gli operatori hanno fino a 15 giorni per adeguarsi.

Gli operatori hanno fino a 15 giorni per adeguarsi. Sbagliare numero. Dal cellulare si chiama lo 06 42986411; l’800 957 766 è per i fissi. Su alcune vecchie pagine circola anche un altro numero verde: usa quello indicato dal sito ufficiale e dal MIMIT.

Dal cellulare si chiama lo 06 42986411; l’800 957 766 è per i fissi. Su alcune vecchie pagine circola anche un altro numero verde: usa quello indicato dal sito ufficiale e dal MIMIT. Pensare che il filtro AGCOM basti. Ferma solo le chiamate dall’estero con numeri italiani falsificati, non quelle moleste che partono dall’Italia. L’AGCOM segnala inoltre che i truffatori ripiegano su numeri non filtrati, che però si riconoscono facilmente.

Ferma solo le chiamate dall’estero con numeri italiani falsificati, non quelle moleste che partono dall’Italia. L’AGCOM segnala inoltre che i truffatori ripiegano su numeri non filtrati, che però si riconoscono facilmente. Usare l’email per la revoca selettiva. Non si può: servono il web o il telefono.

Non si può: servono il web o il telefono. Dimenticare i nuovi consensi. Ogni consenso dato dopo l’iscrizione resta valido finché non rinnovi l’iscrizione.

Per bloccare un singolo numero direttamente sul telefono, cerca la funzione di blocco nelle impostazioni dell’app Telefono del tuo smartphone; per eventuali servizi anti-spam, chiedi al tuo operatore. Le modalità cambiano da modello a modello e da gestore a gestore.

Domande frequenti Quanto costa iscriversi al Registro delle opposizioni? L’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni è gratuita. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo considera un servizio pubblico e non si paga nulla con nessuno dei tre canali: web, telefono o email. Che numero devo chiamare per iscrivere il cellulare al Registro delle opposizioni? Per iscrivere un cellulare al Registro pubblico delle opposizioni si chiama lo 06 42986411 dallo stesso cellulare da iscrivere e si seguono le istruzioni della voce guida. Il numero verde 800 957 766 vale invece per i telefoni fissi e va chiamato dalla linea fissa da iscrivere. Dopo quanto tempo smettono le chiamate di telemarketing dopo l’iscrizione al Registro? Il Registro pubblico delle opposizioni gestisce la richiesta entro un giorno lavorativo, ma gli operatori di telemarketing hanno al massimo 15 giorni per adeguarsi. Nei primi giorni dopo l’iscrizione qualche chiamata pubblicitaria può quindi ancora arrivare. Chi può ancora chiamarmi se sono iscritto al Registro delle opposizioni? Secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche dopo l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni possono chiamare le aziende a cui si è dato un consenso specifico dopo l’iscrizione. Possono chiamare anche le aziende con cui si ha un contratto in corso o chiuso da non più di 30 giorni, come i gestori di telefono, luce e gas. Come si segnala il telemarketing al Garante Privacy? Le telefonate di telemarketing indesiderate si segnalano al Garante Privacy con il modulo elettronico online, con o senza autenticazione tramite SPID, CIE o eIDAS. Nel modulo vanno indicati il proprio numero, il numero chiamante se visibile, la data e l’ora della chiamata e la società per cui si chiamava. Ogni segnalazione deve riguardare una sola azienda.

Fonte: Registro pubblico delle opposizioni – Per il cittadino · Registro pubblico delle opposizioni – Domande frequenti · Registro pubblico delle opposizioni – Segnala un illecito · Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) · Garante per la protezione dei dati personali – Telemarketing · Garante per la protezione dei dati personali – comunicato 11/11/2022 · AGCOM – comunicato del 24/11/2025 · AGCOM – comunicato del 29/12/2025 · Altalex · Codici (associazione consumatori) · Movimento Difesa del Cittadino · Movimento Consumatori · Cittadinanzattiva · Consulenza Buffetti · Punto Informatico · FastwebPlus · Switcho